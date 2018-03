Spoltore: le tre serate di musica etnica allo "Spazio serra"

Tre serate di suoni, colori, profumi etnici. Tre serate alla scoperta di civiltà affascinanti e ricche di storia. Tre serate di cultura a 360 gradi grazie all'impegno e alla passione dell'Associazione Culturale Circolo Arci guidata da Vincenzo Occhionero.Si parte domani sera, venerdì 7 ottobre alle 22, con il concerto di Baba Sissoko, l'artista internazionale nato in Mali 36 anni fa, che si è già esibito qualche anno fa allo Spoltore Ensemble e da tempo in tournée in Italia. Chitarra, percussioni, strumenti etnici e rari: un concerto che si preannuncia ricco di emozioni, un viaggio nei ritmi africani contaminati da sapori e melodie da tutto il mondo. Un evento da non perdere.Sabato 8 ottobre sarà la volta di Olinati, colorato e affascinante artista messicano, a Spoltore per far conoscere l'attrattiva della cultura azteca sopravvissuta alla colonizzazione postcolombiana. Spiega, al riguardo, Agnese Sartori, studiosa di cultura messicana: “L' antica danza azteca chiamata "Citontikiza", rappresenta una manifestazione di ritualità sopravvissuta alla distruzione e al genocidio della conquista del Messico nel 1500. Si compone di elementi sacri che rappresentano il rapporto fra l' uomo ed il cosmo: il fuoco si pone al centro; l' incenso, chiamato "Copal", viene usato per purificare; l' acqua viene posta con fiori che simboleggiano la terra, insieme a frutti e semi che rappresentano il sacro raccolto del lavoro dell' uomo. I passi di danza sono costituiti da coreografie antiche, legate alla simbologia degli animali, delle piante, delle divinità e quindi di questi precisi passi che comunque vengono a lungo studiati in diverse prove di gruppo. Questa antica danza, animata con tipici tamburi, piumaggi e sonagli caratteristici, è in realtà una forma di preghiera e di meditazione”.Aspetti che verranno approfonditi domenica 9 ottobre pomeriggio nel corso del seminario di cultura messicana che si terrà alle ore 18.I tre appuntamenti si terranno nell'accogliente Spazio Serra, la struttura polivalente recentemente ristrutturata che si trova tra Villa Raspa e Santa Teresa, in via Mare Adriatico 105.L'ingresso è riservato ai soci del Circolo Arci.6/10/2005 11.53