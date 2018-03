Teramo protagonista della grande musica mondiale.

TERAMO. La società della musica e del teatro “Primo Riccitelli” di Teramo presenta la XXVII stagione dei concerti 2005/2006. Ecco il calendario completo dei concerti in programma.

La società della musica e del teatro “Primo Riccitelli” di Teramo presentano la XXVII stagione dei concerti 2005/2006. Da giovedì 3 novembre a venerdi 12 maggio 2006. Per gli abbonamenti il costo ordinario è di 80,00 euro ridotto per studenti e universitari € 30,00, ridotto per i donatori di sangue FIDAS € 45,00, ridotto over 65 anni € 70,00, abbonamento straordinario , comprensivo di iscrizione al Circolo Amici della Musica e del Teatro € 90,00, ingresso gratuito per i portatori di handicap. Ecco di seguito il calendario completo.







Giovedì 3 novembre – Teatro Comunale , ore 21,00

Concerto di inaugurazione

SALVATORE ACCARDO –violino

LAURA MANZINI - pianoforte

F. Schubert, J. Brahms, S. Prokofiev, K. Szimanovski





Mercoledì 30 novembre – Sala San Carlo , ore 21,00

TRIO DI PARMA

IVAN RABAGLIA – violino

ENRICO BRONZI – violoncello

ALBERTO MIODINI – pianoforte

F. Liszt, G. Enescu, J. Brahms



Martedì 13 dicembre - Teatro Comunale , ore 21,00

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE DAVID GERINGAS – direttore e violoncello

F. J. Haydn, W. Mozart, R. Schumann



Sabato 17 dicembre – luogo da definire , ore 21,00

ORCHESTRA E CORO DELLA FILARMONICA

DI STATO DI TIMISOARA

DONALD PORTNOY– direttore

W.A. Mozart: Exultate Jubilate

J. Brahms: Schicksalslied op. 54

G. Puccini : Messa di Gloria



Lunedì 16 gennaio – Sala San Carlo, ore 21,00

T ON KOOPMAN & TINI MATHOT

J. S. Bach: Arte della Fuga per due clavicembali



Lunedì 30 gennaio – Sala Polifunzionale della Provincia, ore 21,00

LYLIA ZILBERSTEIN – pianoforte

F. Liszt, J. Brahms, S. Rachmaninov



Lunedì 13 febbraio – Sala Polifunzionale della Provincia, ore 21,00

ROBY LAKATOS ENSEMBLE

J. S. Balogh ,M. Legrand ,R.Lakatos ,I. Csàmpai ,J. Hubay ,C. Trenet ,L. Weiner ,J. Lewis ,V. Monti



GIOVANI INTERPRETI Venerdì 24 febbraio - Sala San Carlo, ore 21,00 RAMIN BAHRAMI – pianoforte

J. S. Bach



Martedì 28 febbraio - Sala San Carlo, ore 21,00

GIULIANO SOMMERHALDER – tromba

ROBERTO AROSIO – pianoforte

Biber, Francaix, Hansen, Hindemith, Ponchielli, Monti



Venerdì 10 marzo – Sala San Carlo , ore 21,00

ANDREA GRIMINELLI – flauto

ANDREA DINDO – pianoforte

J.S. Bach, F. Schubert, F. Poulenc, C. Chaminade, G. Fauré, G. Bizet



Giovedì 30 marzo – Teatro Comunale, ore 21,00

IVO POGORELICH – pianoforte

R. Schumann, F. Liszt



Mercoledì 5 aprile –Teatro Comunale, ore 21,00

WIENER KAMMERENSEMBLE

W.A. Mozart, K. Schwertsik, R. Strauss. J. Strauss



Mercoledì 12 aprile – Teatro Comunale, ore 21,00

PHILHARMONISCHE CAMERATA BERLIN

W. A. Mozart, I. Stravinsky, E. Grieg, A. Dvorak



Mercoledì 3 maggio – Sala San Carlo, ore 21,00

MASSIMO DELLE CESE - chitarra



Venerdì 12 maggio – Sala San Carlo, ore 21,00

Concerto di chiusura

GIOVANNI SOLLIMA - violoncello

Musiche di G. Sollima