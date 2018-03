Dibattiti: si parla di droga e di "INdipendenze"

PESCARA. Domani convegno all'Auditorium Petruzzi organizzato dall'assessorato per i servizi sociali. Inizio ore 9.

PESCARA. Domani convegno all'Auditorium Petruzzi organizzato dall'assessorato per i servizi sociali. Inizio ore 9.(Regione Flash) Pescara, 27 set. - L'assessore regionale alle Politiche sociali, Elisabetta Mura, ha promosso per domani, mercoledì 28 settembre, un momento di confronto sul tema della prevenzione delle dipendenze e del consumo di sostanze stupefacenti, in una fase in cui il fenomeno sembra assumere una dimensione sempre più complessa e multifattoriale. Il Convegno, che ha per titolo "INdipendenze: uno spazio di discussione pubblica", si terrà con inizio alle 9 presso l'Auditorium "L.Petruzzi" del Museo delle Genti d'Abruzzo (via delle Caserme, 22 - Pescara) e vi parteciperanno Amministratori, Esperti, e Ricercatori. "Si avverte la necessità, rileva l'assessore Mura, di aprire uno spazio di discussione pubblica, portando a confronto i vari punti di vista e le differenti voci che si confrontano sia sul livello nazionale sia regionale, per cercare, in futuro, di portare avanti una progettazione che si misuri sui bisogni reali del territorio. Una necessità, questa, non più rinviabile". Il programma dei lavori, preceduti dal saluto del presidente della Regione, Ottaviano Del Turco, si articola in due sessioni. La prima "Sostanze, consumatori, utenti, diritti, servizi", coordinata da Anna Pizzo, giornalista di "Carta", prevede gli interventi di Riccardo De Facci (CnCa), Pietro D'Egidio (FeDerSeD), Paolo La Marca (Lila/Clat), Franco Corleone (Forum Droghe), Claudio Cippitelli (Parsec), Beatrice Bassini (Psicologa Ser.t Bologna-M.D.M.A.), Giuseppe Bortone (Responsabile Nazionale Droghe Cgil), Paola Bertotto (Coordinatrice Operatori Basse Soglie Piemonte), Stefano Vecchio (Direttore Dipartimento Dipendenze Asl Napoli), Maurizio Coletti (Itaca), Patrizio Gonnella (Antigone), Alessandra Viazzi (Pic), Grazia Zuffa (Fuoriluogo). La seconda sessione è incentrata sul tema "Dopo Bologna verso Perugia: Idee a confronto", e interverranno Mila Ferri (Dirigente Regione Emilia Romagna), Giuseppe Vaccari (Responsabile progetto dipendenze Ds), Paolo Ferrero (Segreteria Nazionale Prc), Giuseppe Fioroni (Margherita), Antonio Saia (Pdci), Paolo Cento (Verdi) Elisabetta Mura (Assessore Politiche Sociali Regione Abruzzo), Damiano Stufara (Assessore Politiche Sociali Regione Umbria), Bernardo Mazzocca (Assessore Sanità Regione Abruzzo)