A novembre arriva Giorgia in concerto

CHIETI. La cantante romana farà la sua unica tappa abruzzese il 25 a Chieti. In questi giorni grande successo in vendita il dvd “Mtv Unplugged Giorgia”, che arriva dopo l’omonimo cd che ha venduto in meno di tre mesi 100.000 copie

Dal prossimo 4 novembre riprendere il "Giorgia Unplugged session 2005" nelle principali città italiane e la cantante romana farà tappa anche a Chieti. L'unica data in Abruzzo infatti è proprio quella del 25 novembre in cui i fans di tutta la regione potranno ammirare la loro beniamina che negli ultimi dieci anni è passata dall'anonimato dei club al panorama musicale internazionale. Proprio in questi giorni è in vendita anche il nuovo “MTV Unplegged Giorgia”, il dvd-documentario del concerto dello scorso 29 aprile. Tra i contenuti speciali anche il video di “Infinite volte” e una intervista realizzata a casa di Giorgia dove l'artista spiega il rapporto con le sue canzoni. quello che è avvenuto negli studi milanesi di MTV, un documento molto importante, una tappa fondamentale nella carriera di Giorgia giunta al vertice della sua libertà espressiva.Le riprese del concerto sono in alta definizione digitale e di suono: il line-up (un basso, duechitarre, la batteria, le percussioni, 4 archi, 6 coristi), la magica tromba di Blanchard, l'irruenza vocale di Ricki Fantè , la voce di Giorgia, tutto è riprodotto privilegiando la pastosità dei suoni acustici, la morbidezza di una performance che nasceva per avvolgere, per creare un clima di intimità.La cantante romana fa la sua ascesa nel 1994 quando da solista emergente calca le scene dell'Ariston con il brano “E poi”. Da quel momento il panorama musicale si accorge di lei e qualche mese dopo arriva la convocazione di Big Luciano per duettare nella serata benefica “Pavarotti&Friends”. Nel 1995 torna a Sanremo vincendo con il brano “Come saprei”.Nel 2000 una delle emozioni più forti quando la cantante viene invitata a cantare insieme Ray Charles a cantare “Georgia on my mind”, dopo che lei hli aveva raccontato di chiamarsi così proprio in onore di quella canzone. Oggi la cantante si conferma una delle interpreti più amate della musica italiana ottenendo dopo solo 3 mesi dall'uscita del suo “Mtv Unplugged” il disco di platino.