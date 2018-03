Parte domani la mostra fotografica sull'isola di Taiwan

L'AQUILA. Un evento culturale che illustra la vita e la cultura della lontana isola e suggella l'importante gemellaggio con la nostra Regione

Tradizione e contemporaneità, oriente e occidente, colori e cultura dell'isola di Taiwan saranno rivelati domani, 22 settembre, alle 17, presso Museo nazionale d'Abruzzo - nel Castello Cinquecentesco dell'Aquila - attraverso la mostra fotografica "Enchanting Taiwan". L'evento è organizzato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con la Soprintendenza dell'Aquila e con la divisione stampa e affari culturali dell'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia.

All'inaugurazione del percorso fotografico, teso a rivelare soprattutto le bellezze architettoniche e naturalistiche dell'isola, sarà presente oltre al presidente della regione Ottaviano Del Turco, l'Ambasciatore di Taipei in Italia Lin Ki-Tseng, la Soprintendente dell'Aquila Anna Imponente e il Direttore del Museo nazionale Calcedonio Tropea.

Sarà l'occasione per consolidare il gemellaggio culturale che da anni lega la Regione Abruzzo e la divisione Affari Culturali dell'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e osservare da vicino le rituali danze del posto con l'esibizione di Mulan, danza di Corte e danza di Queera, balletti tradizionali taiwanesi. Inoltre è prevista una lotteria con l'estrazione di due biglietti aerei andata e ritorno per l'isola, messi in palio dall'Ambasciata taiwanese. La mostra, allestita nel bastione sud del Castello Cinquecentesco, resterà aperta al pubblico fino al 30 ottobre.