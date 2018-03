A Bellante serata dedicata a Micheal Jackson

BELLANTE. L'associazione culturale Bon ton di Bellante organizza in Piazza Mazzini a Bellante venerdì 30 luglio dalle 21,30 il Tributo a Micheal Jackson.

Tanti giovani talenti locali si esibiranno con le loro performance in onore della nota pop star americana, che ha portato innovazione ed originalità nel mondo della musica e della danza.

Anche conosciuto come "The king of the Pop", Michael Jackson, infatti, continua ad essere fonte d'ispirazione di molti artisti e di molti giovani, come dimostra l'ingente numero di Fan Club presenti in tutta Italia, e nel mondo.

Molti dei Fan Club Regionali di Michael Jackson saranno presenti durante questa manifestazione. Significativa sarà la presenza della Cover Band "Moon Walk" di Pineto, formata da 6 musicisti che suoneranno e canteranno dal vivo tutti i brani dell'artista.

Si alterneranno sul palco giovani ballerini, talenti del nostro territorio, che adatteranno sulle note dei brani più famosi di Michael Jackson le loro coreografie, spaziando nelle varie espressioni della danza; dal tango argentino alla salsa cubana, dall'hip-hop alla break dance, dalla danza moderna alla classica, inoltre non mancheranno performers dell'artista che eseguiranno alcune coreografie dal suo repertorio. L'evento prevede la partecipazione di alcuni studenti del Liceo Artistico di Teramo, i quali realizzeranno la scenografia con mega ritratti in stile pop-art che ritrarranno Michael Jackson nei vari momenti della sua lunga carriera; inoltre verrà realizzata una estemporanea dagli stessi studenti di ritratti caricaturiali sull'artista i quali possono essere acquistati con una libera offerta il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione di Volontariato Oncologico "Gaia" di Chieti che opera nell'ambito del tumore al seno presso l'Ospedale di Chieti ed Ortona. Ideatrice e presentatrice dell'evento sarà la "Campionessa Italiana della Cucina Regionale" Anna Di Paolantonio, presente anche in qualità di presidente dell'Associazione Culturale Bon Ton.

29/07/10 11.55