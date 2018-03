Niccolò Fabi torna a Pescara dopo la cancellazione del concerto di agosto

PESCARA. Alla fine verrà a cantare a Pescara, Niccolò Fabi che si era molto adirato per il suo concerto cancellato con un minimo preavviso.

Fabi terrà un concerto di fine estate allo Stadio del Mare previsto per domenica prossima 12 settembre a partire dalle 21.30.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, «punta a soddisfare la richiesta delle centinaia di fan rimasti delusi lo scorso agosto dall’appuntamento organizzato da alcuni operatori del Consorzio Pescara Vecchia, e poi inspiegabilmente saltato all’ultimo minuto», ha spiegato l’assessore Fiorilli.

L’evento era stato inizialmente proposto in piazza Unione con una data post-ferragosto da alcuni operatori del Consorzio Pescara Vecchia, un evento che l’amministrazione comunale si era detta pronta a co-finanziare al 50 per cento.

«Ancora oggi inspiegabilmente per noi», ha chiarito l’assessore Fiorilli, «il concerto è saltato con grande disappunto dello stesso artista con il quale il Comune non aveva mai avuto rapporti diretti. Abbiamo preso contatti con il management di Niccolò Fabi e siamo riusciti a recuperare una tappa dell’artista, reduce, tra l’altro, dal concerto di Roma dedicato alla figlia appena scomparsa ad appena due anni con la partecipazione dei big della musica italiana. Lo stesso Fabi ha espresso soddisfazione per essere riuscito a recuperare il concerto nel capoluogo adriatico, una città che già conosce e ama da sempre».

08/09/2010 10.27