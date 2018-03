Guardiagrele su Rai 2 a 'Mezzogiorno in famiglia'

GUARDIAGRELE. Guardiagrele, la dannunziana “terrazza d'Abruzzo” sarà la protagonista della nota trasmissione televisiva di Michele Guardì “Mezzogiorno in famiglia” che andrà in onda sabato 15 e domenica 16 su rai2 dalle ore 11.30 alle 13.00.

Una delegazione di 12 giovani guardiesi di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni parteciperà in diretta dagli studi di Via Teulada a Roma al Torneo dei Comuni che consente di

vincere, nella finalissima di giugno, uno scuolabus.

Tutta la città è stata mobilitata per il grande evento che prevede una diretta di due giorni, condotta da Amadeus, Laura Barriales e Sergio Friscia, con la partecipazione di Paolo Fox, durante la quale verranno illustrati gli aspetti turistici, artigianali, culturali ed eno-gastronomici del borgo.

L'organizzazione e la gestione di tutte le fasi che precedono la trasmissione è stata curata dall'Assessorato ai Servizi Sociali retto dal dott. Floriano Iezzi il quale ha voluto sottolineare che «la partecipazione ad un programma di punta della televisione nazionale, seguito in media da quasi dieci milioni di telespettatori, rappresenta una occasione unica ed una vetrina molto importante per la nostra città. Guardiagrele, infatti, può contare su una offerta turistica in grado di soddisfare le aspettative di chi vuole godersi un piacevole soggiorno montano ma anche di tutti coloro che desiderano accostarsi all'arte ed alla cultura grazie alla presenza di numerose opere d'arte, botteghe artigiane e musei senza trascurare, naturalmente, l'aspetto eno – gastronomico capace di accontentare anche i palati più esigenti».

La troupe televisiva arriverà nelle piazze cittadine a partire da giovedì 13 gennaio per cominciare le riprese alle quali sono invitati a partecipare tutti i cittadini.

11/01/2011 8.58