Ruggero Pasquarelli: è nata una stella a X Factor

PESCARA. Nella nuova edizione di X Factor al via questa sera su Rai 2 ci sarà anche lui: Ruggero Pasquarelli, 17 anni (il prossimo 10 settembre) di Pescara che vive a Città Sant'Angelo. Ruggero, che sarà seguito dalla produttrice Mara Maionchi, ha tutte le carte in regola per vincere la quarta edizione del talent.

Fin dai primi provini ha impressionato positivamente la giuria composta oltre che dalla Maionchi da Elio, Anna Tatangelo e Enrico Ruggeri.

«Mi ricordi Gianni Morandi agli esordi», gli ha detto Mara al primo ascolto. Ruggero studia al Liceo Pedagogico, nel tempo libero frequenta una scuola di recitazione. Per lui l'X Factor è un dono di Dio, è avere un talento, una capacità nell'emozionare sia con la voce che con la mimica. Seguo la moda, anche se non griffata», dice di sé, si diverte a fare gli scherzi «con mio zio Gianluca» e non sopporta le persone che si danno troppe arie. Il suo sogno nel cassetto è «diventare un artista completo» ed è disposto a compiere «qualsiasi sacrificio» pur di affermarsi nel mondo della musica. Per il giovane cantante abruzzese sfondare la porta del successo vorrebbe dire «raggiungere un traguardo: «cantare e trasferire le mie emozioni ad altri, sarebbe per me il successo più grande"».

Nel talent di Rai2 Ruggero è stato inserito nella categoria «Ragazzi dai 16 ai 24», studia canto da due anni presso la Scuola Civica di Montesilvano e a settembre farà l'esame di ammissione al Conservatorio di Pescara". A cominciato a cantare all'età di cinque anni a un matrimoni e suona anche la chitarra da tre anni e il pianoforte da uno.

07/09/2010 8.55