Quartetto jazz sabato all'Auditorium Fermi di Celano

CELANO. Enrico Pieranunzi pianista, compositore, arrangiatore, Pieranunzi è da anni considerato tra i più prestigiosi musicisti jazz della scena internazionale. Ha registrato più di 70 cd a suo nome e suonato, in studio d’incisione o in concerto, con Chet Baker, Paul Motian, Charlie Haden, Joey Baron, Chris Potter, esibendosi nei più importanti festival europei e, numerose volte, negli Stati Uniti.

Da una sua tournee in Giappone del 2004 con Marc Johnson e Joey Baron è stato tratto il doppio cd “Live in Japan”, pubblicato dalla CamJazz, etichetta per la quale incide in esclusiva.

Dal percorso che unisce improvvisazione jazzistica e musica colta, è nato un cd dedicato a Domenico Scarlatti. “Wandering” è invece l’ultimo lavoro in studio e si muove tra la creatività e il lirismo del piano solo.

Il Quartetto di Sassofoni Accademia si è costituito nel 1984 ed è considerato a livello internazionale tra i gruppi italiani più attivi nel suo genere. Ha tenuto più di mille concerti in Italia e all’estero svolgendo 50 tournée in 27 Paesi. Si è esibito in sedi prestigiose quali La Biennale di Venezia, Mozarteum di Salisburgo, Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Expò 2008 di Zaragoza, Cappella Paolina al Quirinale a Roma, Teatro “Teresa Carreño” di Caracas. Ha collaborato con Ennio Morriconee con Bruno Canino. I componenti sono docenti di Sassofono nei Conservatori di Musica di Roma, L’Aquila, Pescara e Udine.

L'appuntamento è per sabato 18 dicembre, ore 21.

16/12/10 12.00