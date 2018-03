Caramanico Terme, per Natale concerti, enogastronomia e risate

CARAMANICO TERME. E’ stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa la 7^ edizione del cartellone di eventi e manifestazioni ‘Natale e dintorni’, organizzato dal Comune di Caramanico Terme in collaborazione con A.S.C.A. (Associazione Commercianti ed Artigiani) e Pro Loco, e con il sostegno di Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comunità Montana e delle locali associazioni culturali..

Nutrito il programma di eventi e manifestazioni, prevalentemente organizzati sia nel nuovissimo impianto ‘Palasantelena’, capiente spazio al chiuso per eventi e manifestazioni di ogni tipo, sia all’aperto nel centro storico.

L’arrivo di ‘Babbo Natale’ in piazza (il 24), come ogni anno, sarà curato dal locale gruppo della Croce Rossa Italiana, mentre la Pro-Loco si occuperà delle due iniziative volte alla riscoperta dei valori storici e delle tradizioni locali: la prima, “Natale alle porte”, concorso a premi per i più significativi addobbi natalizi fra ‘porte e portoni; la seconda, ‘Presepiando’, percorso tematico attraverso il territorio alla scoperta dei presepi allestiti nelle chiese e connessa esposizione dei presepi all’interno del complesso della SS.Trinità. Un sincero augurio alla neo-Presidente Silvia Montauti ed al frenetico attivismo dei soci per l’aver saputo consolidare un programma di attività di sicuro interesse.

Il 26 dicembre apertura ufficiale del programma, seguita dalla ‘Tombolata di S.Stefano’, a cura dell’A.S.C.A., mentre il 27 ‘Sagra gastronomica’ con l’Orchestra spettacolo ‘Simpatia’. Martedì 28 ‘Simpaticamente cantando’, edizione invernale della gara di karaoke fra politici e rappresentanti delle istituzioni svolta quest’estate al Parco Gesuiti di Pescara.

Mercoledì 29 dicembre, sempre presso il ‘Palasantelena’, l’evento clou con il concerto dei Senza Resa, tributo a Vasco Rossi con l’esibizione dei principali componenti della Band originale del ‘Blasco’.

Nella tradizionale data del 30 dicembre, la manifestazione ‘Boccali DiVini’, mostra enogastronomica itinerante fra le antiche cantine caramanichesi del centro storico, organizzata dall’A.S.C.A. che conta sulla collaborazione di molti cittadini ‘cantinieri’ oltre che della insostituibile presenza delle migliori case vinicole abruzzesi, quest’anno si arricchisce di una veste logistica completamente rinnovata, con il gruppo ‘Dixieland big band’ che si esibirà sia in forma itinerate lungo l’itinerario che stabilmente, dalle 20,30 in poi, in Piazza Garibaldi. Visto il successo delle cinque precedenti edizioni e l’andamento delle prenotazioni, quest’anno è prevista l’affluenza di oltre 2.000 persone.

Da sottolineare, inoltre, svariati altri eventi: quelli del 31, con ‘Aspettando il nuovo ano del pomeriggio (castagne e vin broulè a cura della pro-loco), il veglione del Palasantelena, la visita guidata del centro storico con il ‘Trenino delle Renne’ per i bambini, il brindisi di fine anno con la pupa pirotecnica; a capodanno, dopo il consueto concerto presso la Cattedrale e gli auguri delle autorità, l’ormai tradizionale spettacolo di Cabaret, che quest’anno vede il ritorno di Vincenzo Olivieri.;

Domenica 2 gennaio altro importate evento musicale con il concerto degli ‘Apres La Classe’, esibizione del celebre gruppo salentino di folk-rock, preceduta, presso l’auditorium S.Domenico, dalla ‘Tombola della Befana’ a cura della Pro-Loco di Caramanico, con uno spettacolo di animazione e intrattenimento musicale.

Mercoledì 3 genaio, ‘Tatà’, rappresentazione teatrale dialettale e cura della compagni di S.Rocco delle Piane, mentre mercoledì 5 Gennaio ‘Torneo di calcio balilla umano’ in Piazza V.Emanuele e manifestazione con animazione e doni per bambini organizzata dalla A.C.Caramanico nell’ambito della ‘Festa del Lupo’. Giovedì 6 gennaio, dopo ‘Arriva la befana’, ultimo evento clou con il concerto dei ‘Ministri’, trio milanese che ha riscosso grande successo nel suo Tour “Fuori 2010” con i quali si concluderanno le manifestazioni.

07/12/2010 17.03