Città Sant’Angelo: 24 appuntamenti nel cartellone natalizio

CITTA’ SANT’ANGELO. E' stato presentato questa mattina, nella sala giunta della Provincia di Pescara, il cartellone "Natale nel Borgo" che arricchirà da domani (8 dicembre 2010) il periodo delle festività a Città Sant'Angelo: ventiquattro appuntamenti dall' 8 dicembre all' 8 gennaio. Presenti Raffaella Graziani, assessore alla Cultura del Comune, il vicesindaco Fernando Fabbiani, l'assessore Ignazio Pratense e il consigliere Luciano Camerano.

L'evento di maggior risalto è il 18 dicembre con la musica di Nicola Piovani: un concerto in quintetto al Teatro Comunale già tutto esaurito. Ma sono in programma decine di spettacoli: al Teatro, “300 E 1/2” con Marco Papa e Matteo Laudadio (12 dicembre) e "Elvis The King", spettacolo musico-culturale di Joe Bavota (22 dicembre), saranno a pagamento. Gli altri a ingresso libero, con spazio per associazioni, musicisti, poeti locali: si alterneranno la Compagnia Teatrale “Nulampedegioventù”, le scene di dialetto angolano con espressioni arcaiche di Giovanna Oronzo, letture a cura del Teatro Minimo Angolano, Coro Polifonico Insieme Vocale Discantus di Pescara, l'Associazione Zona Libera, Orchestra e Coro Scuola Media di Città Sant’Angelo, il gruppo musicale “De bon parole” di Marco Giacintucci, l'associazione culturale "La favola bella", l'associazione "Stand Together", l' animazione per bambini a cura dell’Associazione “L’Albero Cremisi”. Importante anche la collaborazione con l'Associazione Commercianti Artigiani Angolani: da domani (8 dicembre) si apre il concorso "La vetrina natalizia più bella" e fino a Gennaio sono previste una serie di Tombolate per Bambini, con premi offerti dai commercianti. Il giorno dell'epifania, nel Centro storico, il Presepe Vivente del Gruppo Parrocchiale S. Michele Arcangelo.

07/12/2010 16.09