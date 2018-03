Tributo abruzzese a Mike Francis

ABRUZZO. Tributo Made in Abruzzo in ricordo di Mike Francis, indimenticabile icona della pop dance elettronica anni ‘80 (il 30 gennaio 2011 decorrono due anni dalla sua prematura scomparsa).

Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, ha spopolato con la hit Survivor (manifesto della pop dance italiana anni ‘80) nelle discoteche di tutta Europa e scalato le classifiche degli anni ’80 con brani come Together e Friends in duetto con Amii Stewart. “Francesco” e appunto il nome del brano scritto ed interpretato da Grazia Di Michele su musiche di Paolo Di Sabatino al pianoforte, protagonisti del videoclip girato lo scorso week-end nella suggestiva atmosfera “senza tempo” del Castello di Semivicoli. Grazia Di Michele, di origini abruzzesi, insegnante stabile della trasmissione Amici di Maria De Filippi, da sempre vicina ai temi sociali mondiali come i diritti delle donne, dei bambini, dei disabili ed oggi, grazie al suo ultimo album “Passaggi segreti”, anche a quelli dell’immigrazione clandestina, ha voluto omaggiare la memoria di un artista come Mike Francis, cugino della cantautrice, molto amato dal pubblico, che nutre i ricordi di un’intera generazione che “ha ballato ad occhi chiusi” grazie alla sua musica, alla sua voce “unica” e a “quel sorriso che resta dentro l’anima” (cfr dal testo “Francesco” di Grazia Di Michele). «Questa canzone», anticipa la cantante, «è un inno alla vita che continua e che conserva gelosamente il ricordo di coloro che ci hanno fatto sognare e che per questo resteranno immortali, come Mike Francis».

Musiche e arrangiamenti di Paolo Di Sabatino, pianista e compositore teramano, docente di musica jazz presso il Conservatorio di L’Aquila, che annovera concerti e collaborazioni con Mario Biondi, Antonella Ruggiero, Fabio Concato, Gino Vannelli, Iva Zanicchi, Peppe Servillo e molti altri.

Abruzzese la regia, firmata da Cristiano Donzelli (story-board artist di Ridley Scott e Spike Lee), il direttore della fotografia, Ermanno Di Nicola, reduce dalla recente nomination ai David di Donatello 2010 ed, infine, la post-produzione è della D-MEN. Gli effetti speciali a cura della Dmen. Il progetto discografico di Paolo Di Sabatino e che include il brano del videoclip “Francesco”, prevede l’uscita, a metà gennaio 2011, dell’album “Voices”, che sarà pubblicato dalla prestigiosa etichetta Irma Records, in co-produzione con la Red & Blue ed il contributo della Regione Abruzzo.

29/11/2010 12.19

MIKE FRANCIS