Riccardo Polidoro candidato abruzzese a Sanremo giovani 2011

CHIETI. Il Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi potrebbe avere tra i giovani concorrenti Riccardo Polidoro, artista 25enne di Chieti, già conosciuto come vincitore della kermesse nazionale Festivalshow nel 2006. Il giovane artista si presenta alle selezioni con il brano intitolato "Qualcuno", singolo dalle sonorità pop e dalle influenze reggae che tratta con astuta ironia le "piccole pecche" della nostra società.

Un brano allegro e frizzante pronto per il pubblico di ogni età che vuole sorridere alla vita e all'amore nonostante gli ostacoli della quotidianità. Il brano porta la firma di Riccardo Polidoro e del produttore veronese Massimiliano Titi, già classificato al secondo posto al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria giovani con il brano "Bivio" interpretato da Stefano Centomo. Il videoclip del brano è stato girato a Casteldelfino dal regista Giuseppe Amorisco, già vincitore del Roma Videoclip Festival 2008, e narra l'alternarsi di situazioni che vedono il giovane cantante Riccardo Polidoro alle prese con i piccoli problemi della nostra vita.

Il brano "Qualcuno" è online sul sito ufficiale della RAI del Festival di Sanremo (www.sanremo.rai.it) ed è possibile ascoltarlo, votarlo e condividerlo.

Nei prossimi giorni verrà stilata la classifica dei video più visti e votati e si sapranno i nomi di coloro che supereranno la prima fase di selezione del Festival di Sanremo 2011.

Riccardo Polidoro, si legge sulla sua pagina di Facebook, ha cantato in apertura di molti importanti concerti, tra cui quelli di Siria e Paola e Chiara e nel 2003 ha fatto da "spalla" a Gigi D'Alessio, I Neri per caso, Dolcenera, Eugenio Finardi e Maurizio Vandelli in un grande concerto presentato da Fabrizio Frizzi. Numerosissimi, i concerti, i concorsi, che lo hanno portato a viaggiare per l'Italia e ad esibirsi su ambiti palchi.

L'anno scorso Riccardo si era presentato anche ai provini di X Factor, 'promosso' da Morgan non era però arrivato al palco di Rai2.

IL BRANO PER SANREMO







