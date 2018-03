Ciak si danza: a Roseto i campionati italiani Fida

.

ROSETO. Sabato 20 e Domenica 21 novembre, presso il PalaMaggetti di Roseto si terrà il Campionato Italiano Amateur League 2010 valido per il titolo Coppa del Mondo WDC_AL.

L'evento è aperto a tutti i danzatori e i ballerini tesserati alla Fida Federazione Italiana Danza Amatoriale, per ogni categoria di amatori ed agonisti, di tutte le discipline.

«Da tempo ormai la vacanza balneare sta affiancando i soggiorni sportivi nella nostra città – ha sottolineato l’Assessore al Turismo Antonio Porrini – è il caso dei campionati di danza sportiva, promossi dalla Fida e patrocinati dal Comune, che in due giornate di intense gare e competizioni di atleti di alto livello tecnico fanno arrivare a Roseto centinaia di persone tra addetti ai lavori e pubblico, uno spazio che offre l’opportunità di ammirare e conoscere alcune tra le più rinomate celebrità della danza che , per Roseto si traduce in visibilità e occasione di lavoro per il comparto ricettizio».

Si inizierà fin dal mattino di sabato con l' eleganza del liscio unificato e delle discipline standard, con i costumi pieni di piume e paillettes e le movenze pompose che riportano alle sale da ballo dei palazzi nobiliari. A metà giornata sarà il turno del latino americano.

Ancora gare domenica già di prima mattina, con le coppie che si sfidano per conquistare la possibilità di accedere al Campionato mondiale in programma a Parigi il prossimo mese di dicembre.

Nel pomeriggio si esibiranno le coppie delle danze argentine e a seguire quelle delle danze caraibiche.

« Grazie alle sue strutture e alle tante attrattive Roseto continua ad essere un luogo ideale per manifestazione e carattere nazionale ed internazionale – sottolinea il Sindaco Franco Di Bonaventura – le scelte operate da questa amministrazione si confermano vincenti nel solco di una

destagionalizzazione turistica che premia la qualità delle strutture e dei servizi sul territorio».

