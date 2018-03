Film di animazione su Madre Teresa: le musiche registrate ad Atri da Bacalov

ATRI – La Schola Cantorum Aristotele Pacini, diretta dal premio Nobel Luis Bacalov, canta nella colonna sonora del film di animazione “Madre Teresa”

E’ uscito in questi giorni il Dvd “Madre Teresa”, film di animazione realizzato in occasione del centenario della nascita. La colonna sonora della produzione, è stata scritta dall’argentino Luis Enriquez Bacalov, uno dei più grandi compositori viventi, premio Oscar nel 1996 per le musiche de Il Postino. La registrazione è stata effettuata ad Atri nel maggio del 2006, nella chiesa di Santa Rita. Per l’occasione si diede vita ad una compagine vocale di grande spessore.

Oltre alla Schola Cantorum di Atri, hanno preso parte alla registrazione il coro femminile Ars Musicalis dell’Aquila, diretto dal maestro Josè Maria Sciutto.

L’avvenimento è, naturalmente, motivo di grande soddisfazione per tutta la città. La Schola Cantorum Aristotele Pacini, coro virile sorto nel 1986 è una realtà ormai affermata a livello regionale e nazionale. La collaborazione con il maestro Bacalov rappresenta un passo sicuramente importante del lungo percorso compiuto nel corso degli anni, che ha portato ad una grande crescita artistica e professionale. Madre Teresa di Calcutta nacque il 26 agosto del 1910 in Albania, ricevette il premio Nobel nel 1979 e fu dichiarata Beata da Papa Giovanni Paolo II nel 2003. “Madre Teresa”, realizzato per far conoscere anche ai più piccoli, attraverso un linguaggio semplice e una grafica moderna, la figura della fondatrice della congregazione delle Missionarie della Carità, racconta tantissimi episodi della sua vita.

Il Dvd, distribuito da Mondo Home Entertrainment, è stato prodotto da Mondo TV, diretto da Orlando Corradi & Jon Song Chol, la sceneggiatura è di Luciano Scaffa e i disegni originali di Marco e Gi Pagot.

02/09/2010 11.12