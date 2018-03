L’attrice teramana Elisa Di Eusanio nel remake di Cenerentola su Raiuno

TERAMO. L’attrice teramana Elisa Di Eusanio sarà una delle protagoniste della miniserie Tv Cenerentola in onda su Raiuno il prossimo anno. La fiction in due puntate è realizzata dalla Lux Vide per Rai Fiction, in coproduzione con la Germania. La regia è affidata al canadese Christian Duguay, che ha già diretto Coco Chanel, Sant'Agostino e Sotto il cielo di Roma e mostri sacri come Shirley MacLaine.

Il remake della favola di tutti i tempi, le cui riprese sono già iniziate, vedrà impegnato un cast importante tra cui spiccano i nomi di Natalia Worner, Vanessa Hessler, Flavio Parenti, Carlotta Natoli.

Elisa Di Eusanio è stata scelta per interpretare il personaggio di Lucia, una delle perfide sorellastre di Cenerentola (nel film, ambientato a Roma negli anni Cinquanta, si chiama “Aurora” ed è interpretata da Vanessa Hessler), mentre il personaggio dell’altra sorellastra, Teresina, è stato affidato a Giulia Andò.

Per Elisa Di Eusanio proseguono gli impegni anche in teatro, dove affiancherà l’ormai notissimo duo Lillo e Greg nella piece “Intrappolati nella commedia” scritta da Claudio Greg Gregari e prodotta da AB Management con la regia di Mauro Mandolini. Lo spettacolo prevede una tournee nazionale e un mese di repliche al teatro Sala Umberto di Roma nel mese di aprile. Una commedia scoppiettante, di grande successo, che è già al secondo anno di repliche. Nel cast, ad affiancare Lillo e Greg, ci sono anche Emanuele Salce, Chiara Sani e Danilo De Santis.

Sempre in teatro, Elisa sarà in scena nel mese di gennaio al Teatro Vittoria di Roma in “Trappola per topi” di Agata Christie con la regia di Stefano Messina. Sarà inoltre tra i protagonisti del primo episodio del “Commissario Manara” in onda su Raiuno in primavera.

12/11/2010 8.20