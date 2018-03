Ad Avezzano concerto di Natale in cattedrale per Noa

AVEZZANO. Martedì 21 dicembre ore 20,45 si terrà in Cattedrale il tradizionale appuntamento musicale con il Concerto di Natale, giunto all'undicesima edizione.

L'evento che ogni anno richiama tantissimi spettatori e che ha ospitato nomi celebri come Katia Ricciarelli, Amii Stewart, Dee Dee Bridgewater, Cecilia Gasdia, Antonella Ruggiero, Angelo Branduardi, Teresa De Sio, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, quest'anno avrà come protagonista la celebre cantante israeliana Noa, popstar di fama internazionale, divenuta popolarissima in Italia per l'interpretazione della colonna sonora del film La Vita è bella di Roberto Benigni.

Il Concerto di Natale, assicurano gli organizzatori, sarà quest'anno un grande Concerto per la Pace: Noa ha una voce che diffonde gioia ed entusiasmo. Il suo canto mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, superando tutte le frontiere culturali.

«Cantare per me è come pregare. E’ grazie alla mia voce che riesco a esprimere la mia anima e la mia identità culturale». Interprete in Vaticano di un'Ave Maria che ha commosso il mondo e protagonista di numerosi festival di musica etnica, Achinoam Nini (in ebraico significa “sorella di pace”), Noa per tutti, è diventata in pochi anni una stella acclamata della World Music. La cantante, nota a tutti per l’impegno che da sempre la vede schierata a difesa della pace e in favore del dialogo israelo–palestinese, interpreterà un programma impaginato a sottolineare come la musica permetta un peculiare dialogo tra le culture, i secoli e i generi.

Da lunedì 8 novembre partirà la prevendita dei biglietti, come ogni anno in edicole e negozi del centro di Avezzano.

