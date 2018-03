A Torre de’ Passeri Marcello Cirillo

TORRE DE' PASSERI. Sarà Marcello Cirillo, volto storico del piccolo schermo, spesso associato alle musiche e alla conduzione dei programmi di Michele Guardì, ad aprire giovedì 2 settembre, le feste patronali in programma fino a sabato 4, a Torre de’ Passeri e organizzate da Comune, Pro Loco e Parrocchia.

Noto anche come ex componente del duo musicale Antonio e Marcello, scioltosi dopo 25 anni di sodalizio nel 1999, Cirillo comincia la sua carriera come pianista di pianobar nei locali più prestigiosi della Capitale. Musicista, arrangiatore, ma soprattutto grande vocalist, partecipa a diversi programmi televisivi tra cui quelli di Renzo Arbore come Cari amici vicini e lontani (1984) e Quelli della notte (1985). Marcello Cirillo debutta come conduttore televisivo nel 2000, presentando insieme a diversi professionisti che si solo susseguiti nel corso degli anni, tra cui Tiberio Timperi e Adriana Volpe, il programma di Raidue Mezzogiorno in famiglia. Nella stagione 2009/2010 ha condotto invece la trasmissione I fatti vostri. Tra i suoi ultimi successi il musical sulla vita di Don Bosco, per la regia di Piero Castellacci.

Affiancato da una band composta da nove musicisti, Cirillo porterà a Torre de’ Passeri il suo Tributour, spettacolo nel quale interpreterà le più significative canzoni d'autore italiane e della musica napoletana.

Il concerto, a ingresso libero previsto in piazza Papa Giovanni XXIII con inizio alle 21.30, si preannuncia come una serata di grandi emozioni che animerà il centro storico del paese, insieme alle inossidabili giostre per grandi e piccini, al mercatino dell’artigianato tipico e alla piazzetta del gusto con le bontà culinarie abruzzesi, dolci e salate.

