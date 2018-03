Da Atri a Grande Fratello, Davide Clivio stasera nella casa più spiata d'Italia

GRANDE FRATELLO. Nella casa del Grande Fratello 11 che aprirà i battenti questa sera ci sarà anche un abruzzese.

Si tratta di Davide Clivio, 23enne di Atri ma vive a Pescara, gestisce l' azienda di famiglia e studia Economia.

Per diversi anni Davide ha fatto il modello in giro per il mondo. Oltre ad essere stato il numero 17 dei Carramba Boys nell’edizione di Carramba che Fortuna del 2008, Davide è ancora presente tra i modelli dell’agenzia tedesca Louisa Model. Tra i suoi hobbies la scrittura, il canto, lo sci, il surf e il basket.

La sua partecipazione è stata svelata sabato scorso nel corso del programma Verissimo.

«Sono un sognatore ed ho tanti obiettivi», dice di sè. «In particolare oltre ad una famiglia felice, sogno una barca a vela con cui solcare l’oceano e diventare un grande attore».

«Non seguo schemi e regole, io le creo. Amo vivere ogni giorno come se fosse allo stesso tempo il primo e l’ultimo. Paragono la mia vita ad un viaggio, anzi a tanti viaggi che la compongono e la arricchiscono sono sensibile ed apprezzo ogni piccola cosa. Mi considero una persona di grande integrità morale e per me davanti a tutto viene la mia famiglia».iglia stupenda, gattina cimpresa!

Il giovane racconta anche i problemi economici che hanno investito i suoi genitori: «eravamo una famiglia ricca, ora non lo siamo più»

Sogna di diventare un grande attore, si definisce caldo, solare «come solo l'italiano può essere», «libero sentimentalmente, nella testa e nel cuore». Quello che fa non basta mai: pretende tanto da se stesso e non può permettersi di cadere.

