A Guardiagrele il festival dei corti

GUARDIAGRELE. Domani, giovedì 5 gennaio, terza edizione del Festival di cortometraggi CORTI MO’DESTI 2012.

La manifestazione, organizzata dall’Ass. Mo’desti Onlus quest’anno si terrà presso la tensostruttura di Largo Garibaldi a Guardiagrele. Il programma della giornata prevede dalle ore 17,00 una vera e propria Live School di Cinema, tenuta dalla Scuola Nazionale di Cinema e Fotografia RòfilmLab, che prevede l’allestimento di apparecchiature e l’illustrazione delle tecniche cinematografiche. Alle ore 17,30, sarà la volta del Premio RòfilmLab riservato ai registi emergenti, seguito alle ore 19,30 dal break aperitivo “Aperi-cinema”. Nella sessione serale, a partire dalle ore 21,00 è prevista la proiezione dei cortometraggi in concorso per il Premio “Miglior Cortometraggio 2012” del Festival Corti Mo’desti. L’ingresso in sala è totalmente gratuito.

Da quest’anno il Festival assume una dimensione nazionale e internazionale grazie alla partecipazione di attori e registi noti al grande pubblico e agli amanti del Cinema, alcuni dei quali interverranno alla serata. Dalle indiscrezioni che trapelano dal programma della serata spiccano i nomi di Massimo D’Apporto, Toni Bertorelli, Antonio Allocca e Fabio Cannavaro e molti altri. Da segnalare inoltre la partecipazione di alcuni Corti internazionali.

La premiazione avverrà al termine della sessione serale, a seguito della votazione congiunta del pubblico e di una giuria tecnica composta da esperti del settore, tra i quali i Fratelli Di Felice, che nella sessione pomeridiana presenteranno alcuni Corti realizzati dalla Scuola Nazionale di Cinema e Fotografia RòfilmLab.

