LANCIANO. Si svolgerà a Lanciano (CH), dal 12 al 16 ottobre, il “Lanciano Accordion Festival”. Scopo primario della manifestazione è di trasformare Lanciano, per una settimana, nella “capitale della fisarmonica”, valorizzando uno strumento musicale solo da pochi anni riconosciuto nei Conservatori. L’evento è promosso dalla neo-associazione culturale “Fortissimo”, con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Lanciano e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. La direzione artistica è affidata al maestro Cesare Chiacchiaretta, fisarmonicista tra i più noti nel panorama internazionale.

«Il Lanciano Accordion Festival», spiega, «sarà un appuntamento di riferimento per il mondo della fisarmonica. Daremo molto spazio anche all’organetto, simbolo della tradizione abruzzese. Ringrazio i membri dell'associazione Fortissimo che si stanno prodigando per fare in modo che il concorso riesca al meglio».

Il “Lanciano Accordion Festival” vedrà confrontarsi circa 300 partecipanti provenienti da Italia, Germania, Russia, Ucraina, Lituania, Lettonia, Estonia, Kazakistan, Olanda e Argentina. La giuria, presieduta dal maestro Vladimir Zubitsky, valuterà il programma svolto, la preparazione tecnica e la capacità interpretativa dei concorrenti. Numerosi i concerti previsti, tra importanti fisarmonicisti italiani, il jazzista americano Frank Marocco e due prestigiose orchestre: una di strumenti popolari proveniente dal lontano Tatarstan, e l'altra proveniente dalla Moldavia. Nel “Lanciano Accordion Festival” si confronteranno solisti ed ensemble, senza limiti di età, nelle seguenti categorie: “Fisarmonicisti”, “Fisarmonica diatonica”, “Concertisti”, “Musica da camera” e “New band for accordion”. Quest’ultima categoria sarà articolata come Premio Nazionale riservato ai gruppi pop-rock con fisarmonica e si svolgerà mercoledì 13 ottobre presso il teatro Fenaroli e la Sala Mazzini. Sabato 16 ottobre alle 21, presso il teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà la premiazione, cui seguirà un concerto dei vincitori.

Inoltre all’Auditorium Diocleziano, dal 12 al 17 ottobre, sarà possibile visitare una mostra di strumenti antichi e popolari, che consentirà ai visitatori di ripercorrere le tappe dell’evoluzione della musica nel corso dei secoli.

