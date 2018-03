Federico Poggipollini in concerto a Pescara. Il capitano di Ligabue approda a Spoltore

PESCARA. “Il Capitano” approda sulle coste abruzzesi. Al suo seguito l’immancabile ciurma di musicisti.

Federico Poggipollini rocker bolognese conosciuto dal grande pubblico come il Capitano si esibirà giovedì 22 dicembre ore 22.00 al loft128 (viale Europa 128)di Spoltore. Tra le tappe del suo fortunato tour (in 42 città ha registrato il tutto esaurito) ha scelto anche Pescara dove presenterà i brani contenuti in “Caos Cosmico Extra”, la terza ristampa del suo ultimo album riveduta e ampliata con 3 brani inediti, fra cui “Anima Silvestre” il brano dove Poggipollini duetta con Elena Di Cioccio. Non mancheranno durante lo show pescarese tutte le hits tratte dai tre album pubblicati da Poggipollini fino ad oggi (“Via Zamboni 59”, “Nella fretta dimentico” e “Caos Cosmico” “Bologna e piove”, “Cancellando ogni distanza”, “Taxi viola”, “Incredibile Potere” e “Made in Japan”). Un calderone di motivi accompagnati dalla sua immancabile band composta da Ivano Zanotti alla batteria, Giorgio Santisi al basso e Vince Pastano alla chitarra.

Chitarrista, solista, rocker di professione Poggipollini ha 20 anni di carriera alle spalle e 3 album (Via Zamboni 59”, “Nella fretta dimentico” ,“Caos Cosmico” “Caos Cosmico EXTRA”) più 14 singoli pubblicati come cantautore. Comincia a muovere i primi passi a 22 anni entrando a far parte della band dei Litfiba e suonando in “El Diablo”, “Sogno Ribelle” e “Terremoto”, oltre che nelle tournee live del gruppo. Nel 1994 l’incontro con Ligabue sarà una tappa importante. Con l’artista registrerà gli album “Tributo ad Augusto”, “Buon Compleanno Elvis”, “Su e giù dal palco”, “Radio Freccia”, “Miss Mondo ’99”, “Fuori come va?”, “Giro d’Italia”,“Nome e Cognome”.

Il 1998, invece, sarà l’anno dell’esordio come contante solista: Poggipollini realizzerà infatti il suo primo album “Via Zamboni 59” cui seguiranno gli altri.

