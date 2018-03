NATALE D’ABRUZZO TUTTI GLI APPUNTAMENTI TRA FESTE, MERCATINI ED EVENTI

ABRUZZO. Tante iniziative in giro per la regione: concerti gospel, tombola, veglioni, piste di pattinaggio.

GUARDIAGRELE

Balli, spettacolo, artigianato, convegni, animazione. Il Natale a Gurdiagrele è denso di appuntamenti che vanno fino all’8 gennaio. Si va dalla serata Liscio, stasera, con l'Orchestra Zullimania a cura della Pro Loco, ai balli di gruppo e Latino americano di domani della de Cuba te Ila ma. Sabato 17 dicembre poi la Palatenda darà spazio alla giornata dell'artigianato con mercatini di natale a cura dell' Ente Mostra, al convegno "L'uomo, il sarto, il poeta" poesie e musica con Fabio Di Cocco e Alfredo Scogna.

Un mix di musica e informazione intratterranno i visitatori domenica 18 dicembre 2011 alla giornata informativa della Croce Rossa Italiana e l’ animazione del dottor Clown alle ore 21 .00 Lunedì,invece, si farà spazio alla Giunta "Confindustria Chieti" presso la palatenda alle ore 17.00.

Tra gli appuntamenti più importanti c’è quello dell’antivigilia. Venerdì 23 dicembre 201alle ore 10.00 i bambini della scuola primaria di Guardiagrele cantano il Natale con la partecipazione dei plessi di Via Cavalieri, Cappuccini, San Vincenzo, Comino,Pennapiedimonte mentre sabato 24 come di tradizione arriva Babbo Natale con giochi e animazione per bimbi.

Il giorno di Natale, invece, ci sarà grande concerto Jazz,Swing, Blues de "La Banda del Buco"che cederà il posto, il giorno di Santo Stefano, al Concerto-Aperitivo Orchestra Sinfonica "Chernivtsy Philarmonic". Sarà la giornata della buona tavola venerdì 30 dicembre con degustazioni a cura della Pro Loco mentre il 31 dicembre 2011 ci si riunirà dalle ore 20.00 per salutare insieme l’anno nuovo con il veglione di Fine Anno. Il sei gennaio, infine, arriva la Befana con giochi e animazione per bimbi.

GIULIANOVA

Un fitto calendario che va fino all’8 gennaio è quello di Giulianova.

Il 16 dicembre alle ore 21.15 ci sarà il festival “I nutrimenti terrestri”, sabato 17, invece, “Un Dono per un sorriso” al pazzo Kursaa oltre a “Parole, musica e forme”Centro Storico presso la Cappella De Bartolomei.

Domenica 18, ore 9.00 supertombolata di beneficenza per il Centro Accoglienza Dono al Palazzo Kursaal. Venerdì 23, alle 19.00 sarà la volta di “Caleidoscopio” concerto d’Organo Cappella Piccola Opera Charitas. Lunedì 26 toccherà al presepe vivente nel centro storico ed il 27 al presepe subacqueo al Porto Turistico.Gennaio 2012 si aprirà con il concerto di Capodanno mentre il 6 gennaio ci sarà il concerto dell’epifania.

VASTO

Il calendario degli eventi a Vasto va dall’8 dicembre al 6 gennaio. Il 18 dicembre, dalle 17 alle 20, presso il Cortile di Palazzo d’Avalos, in collaborazione con il Liceo Artistico di Vasto verranno allestite 3 casette in legno a tema natalizio, con attività di animazione e figure animate.

Sabato 17 e mercoledì 21 dicembre alle ore 18, presso la Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos, si assisterà a “Coloriamo il Natale”, laboratorio artistico per bambini dai 5 anni in su, in collaborazione con il laboratorio Artibus Domenica 18 ore 17,30. Il 21-22-23 dicembre in piazza Rossetti “Gusto & Buongusto”, Mercatino di Natale; mercoledì 21 e giovedì 22 dalle 9 alle 12 arrivo di Babbo Natale nelle scuole materne e prime elementari della città con omaggio di caramelle e lecca lecca; giovedì 22 dalle 17 le 'Nataline' augurano Buon natale nel centro storico della città e dalle 18,30 alle 20, nella Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos .

venerdì 23 alle 21, presso il Politeama Ruzzi andrà in scena la commedia dialettale “La Viggilie de Natale” con la Compagnia teatrale “I Marrucini”. Al termine brindisi augurale con degustazione di dolci tipici.

Il 26 e 27 dicembre a Vasto Marina il “Mercatino di Natale mentre il 6 gennaio alle 18.30 “Dolcissima befana” presso la Sala Michelangelo di Palazzo d’Avalos laboratorio di ceramica per bambini.

LANCIANO

A Lanciano gli appuntamenti natalizi vanno dal 26 novembre 2011 al 15 gennaio 2012.

Dal 17 dicembre ci saranno “Emozioni sapori e colori: mercatino di Natale tra luci profumi colori, artigianato dolci” al Chiostro Polo Museale Santo Spirito. L’associazione culturale il Mastrogiurato sarà presente con la degustazione di vini della cantina Vignaioli di Lanciano.

Alle ore 17.00 seguirà la presentazione del volume su “Itinerari sulle vie della transumanza”, di Edilio Petrocelli edito dal Touring Club italiano presso la sala convegni del polo museale Santo Spitito. Il 18 dicembre presso la Chiesa di Santa Lucia alle ore 21.00 lo spettacolo teatrale “Una finestra sul Natale” mentre il 23 dicembre nel quartiere Olmo di Riccio si assisterà a “La squilla tra suoni e canti per le vie con gli zampognari”a cura della comunità parrocchiale Olmo di Riccio. Il 26 dicembre concerto di Santo Stefano della Corale Fenaroli e dell’orchestra filarmonica Oltenia di Craiova sulle musiche di Mozart e Strauss a cura dell’associazione culturale amici della musica. Il 6 gennaio, infine, al teatro Fenaroli ci sarà la 29° edizione della rappresentazione del presepe vivente.

MONTESILVANO

Venerdì 16 a Montesilvano ci sarà Bandabardò un concerto alle 21.30 al Palaroma. Il 21 dicembre Gran Galà di Natale (concerto di docenti e allievi della nuova scuola comunale di musica presso l’Hotel Serena Majestic), il 23 ci saranno “I soliti Idioti in tour”, il 26 dicembre sempre al Palaroma i Nomadi in concerto ed il 29 dicembre grande tombola di Natale di beneficenza a cura dell’associazione culturale “Amare Montesilvano”, Pro Loco Montesilvano e associazione culturale “Il Girasole”, al Grand Hotel Adriatico. Il 6 gennaio La befana dei bambini in piazza Diaz.

TERAMO

Sabato 17 in piazza martiri della libertà ci sarà il mercante in fiera teramano oltre al concerto natalizio “Musica per tutti” presso la sala auditorium S.Maria Bitetto. Il 24 “Arriva il trenino di Natale” nel centro storico , il 29 si assisterà al Gaudeamus Hodie , concerto natalizio basilica cattedrale Duomo mentre il 31 dicembre il capodanno per bimbi in Piazza Martiri della libertà con giochi divertimenti e brindisi. Per finire il Il 6 gennaio si terrà la fiera dell’epifania, banda delle befane nel centro storico e spinning di natale in piazza Sant’Anna.

ORTONA

Ad Ortona, grande novità di quest’anno, dal 22 dicembre al 1 gennaio 2012 verrà realizzato un presepe veramente insolito. Sette artisti dipingeranno i personaggi della Natività, secondo la propria poetica, non su una tradizionale tela bensì su un singolare supporto: un aquilone. Una volta terminato l’aquilone sarà in mostra a partire dal 25 dicembre nella chiesetta del Purgatorio situata in piazza della Repubblica per poi prendere il volo domenica 1 Gennaio alle ore 16 dal Castello Aragonese.

COLLEDORO DI CASTELLI

A Colledoro di Castelli nel teramano ci sarà il presepe a grandezza naturale accompagnato dalla proiezione del musical “un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi.

“Il giardino di Maria” il presepe naturale visibile fino al 6 gennaio 2012 sarà allestito su un'area di 300 mq. Il 24 dicembre alle ore 22.30 all'interno del santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso diretta si esibirà la corale degli allievi dell'Accademia di Formazione teatrale del Lago, diretta da Sabina Braschi. La corale formata tutta da giovani nasce con l’intento di fornire ai ragazzi una occasione di condividere la passione per la musica e il canto ma anche un momento di crescita.

ROSETO

La musica Gospel di James Hall sarà protagonista nella Chiesa del Sacro Cuore domenica 18 dicembre alle ore 21.00. James Hall talentuoso artista poliedrico, produttore ed arrangiatore nativo di Brooklyn porta la sua voce alla ribalta con il nuovo progetto artistico James Hall & Worship & Praise dove tra i tanti colori musicali trovano spesso interpretazioni di gospel in cui i botta e risposta tra le parti – coro / voce leader / musicisti - fanno la parte del leone. Tra gli altri appuntamenti in programma spicca la mostra di arte contemporanea che sarà inaugurata il 20 dicembre , alle ore 19.00, presso i saloni della Villa Comunale. A cura di Anna Maria Magno e Laura De Berardinis, la mostra propone le opere pittoriche di circa quaranta artisti ed è patrocinata dal Comune e dal Fai, Fondo per l’Ambiente. Durante la cerimonia di apertura saranno letti alcuni brani del libro di Concetta Guercioni Recinella “Mi feci uno con lei”. Le opere rimarranno esposte fino al 6 gennaio 2012.

C’è poi la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nell’Arena 4 Palme dove ogni pomeriggio ci sono eventi di animazione con Babbo Natale e i Clown. Il 25 dicembre dalle 17.00 in poi Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini e consegnerà i doni. Sono già in vendita le cartelle per la grande tombolata di beneficenza in programma il 5 gennaio al Palasport Remo Maggetti con il Concerto dei Masters. I fondi raccolti saranno devoluti alla comunità di accoglienza per madri e bambini di Montepagano gestita dalla cooperativa I Girasoli per conto del Comune

SAN VALENTINO

L’associazione Amici del Museo dei Fossili e delle Ambre e il Comitato Pro San Rocco, organizzano la 2° Rassegna dei Presepi delle Chiese e “In giro con le zampogne”, domenica 18 dicembre con partenza dalla Madonna della Croce alle ore 18, e arrivo a San Nicola alle ore 20, con la mostra dei presepi allestita nel palazzo Delfina Olivieri, sede del Museo. Al termine vin brule e castagne per tutti.

In programma anche due concerti d’organo, nella Chiesa Madre, il primo il 26 dicembre alle ore 18, di carattere natalizio e tradizionale, ad opera del maestro sanvalentinese Valentino De Ascentiis e l’altro il 30 dicembre alle ore 18, con l’Ensemble Labirinto Armonico, del violinista Pierluigi Mencattini.



LORETO APRUTINO



Mercatino di Natale dal 16 al 18 dicembre.

Nei tre giorni dalle 10 alle 22 sarà possibile girare fra le «casette» di legno sparse per la piazza, che saranno invase da decorazioni natalizie e idee regalo, accanto alle quali però ci saranno anche i diversi prodotti enogastronomici prodotti nel territorio comunale e regionale. Anche la beneficenza ha il suo spazio, infatti si potrà acquistare oggettistica prodotta da alcune onlus.

Allieteranno l’evento intermezzi musicali, animazione per i bambini e naturalmente la presenza costante di Babbo Natale.



CANOSA SANNITA



Ricco programma di concerti, spettacoli teatrali, l'immancabile tombolata, il veglione di fine anno e la festa della Befana, oltre a «La cena al buio» organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l'Unione italiana ciechi di Chieti (mercoledì 28 dicembre). Giovedì 15 dicembre il Centro anziani ospiterà alle ore 20 il Concerto di Natale del locale Coro folcloristico . Domenica 18 dicembre la Pro loco terrà una gita ai mercatini di piazza Navona a Roma, con ritrovo e partenza alle ore 6.30 da piazza Indipendenza.

Lunedì 19 dicembre dalle ore 16.30 nel Centro sociale di via degli Eroi gli alunni della Scuola dell'infanzia intoneranno i canti di Natale.

Mercoledì 21 dicembre la Pro loco organizzerà dalle ore 19 la Tombolata con Babbo Natale per grandi e piccini presso il centro sociale di via degli Eroi.

Giovedì 22 dicembre il Coro folcloristico terrà il concerto di Natale dalle 19 presso la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.

Mercoledì 28 dicembre la Pro loco organizzerà la cena «al buio» insieme all'Unione italiana ciechi di Chieti.

Venerdì 30 dicembre il gruppo musico-teatrale «La Fenice», in collaborazione con il Comune di Canosa Sannita, presenterà «La poesia del Natale» alle ore 21 presso la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo.

Sabato 31 dicembre l'Asd Canosa Calcio e la Pro loco organizzeranno il veglione di fine anno presso il Campo Boario di via degli eroi.

Giovedì 5 gennaio 2012 l'associazione Acvip e il Coro folcloristico allestiranno la Cena della Befana presso il ristorante "Da Margherita" di Città Sant'Angelo.

Venerdì 6 gennaio, come ormai accade ogni anno, il Comune promuoveranno per i bambini e le loro famiglie la «Festa della Befana» a partire dalle ore 15 in piazza Indipendenza.

LA MOSTRA AL MUSEO DI ORTONA

L’iniziativa “Segni del Tempo: Natale tra crisi, ricordi e speranze” ha riscosso un inaspettato successo, più di venti partecipanti con per di ogni genere e materiale. Molti i dipinti e le poesie riferite al periodo di guerra, ma non mancano i riferimenti alla contemporaneità e alla crisi di questi anni.Alcuni sono addirittura fatti con materiali riciclati.

Denominatore comune è il valore della rinascita e della pace, valori tipici del periodo. L’esposizione sarà aperta al pubblico come previsto il 19 dicembre con la partecipazione degli Tutti i cittadini sono invitati a visitare la mostra e a segnalare con il proprio voto l’opera più gradita.

Verranno infatti, premiate le prime 5 in occasione della cerimonia dell’ormai tradizionale “Premio 28 dicembre”.

FILETTO

Il calendario natalizio a Filetto è denso di appuntamenti. Dopo i presepi nel centro storico del paese da domani (sabato 17 fino all’epifania) la festa dell'anziano aprirà una serie di appuntamenti che accompagneranno i cittadini.

Si comincia con la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, cui seguirà il pranzo di Natale con tutti gli anziani presso il Ristorante «La Funtanelle» di Orsogna. Domenica 18 dicembre si potrà ammirare il presepe vivente dei bambini della parrocchia presso la Chiesa di Santa Maria ad Nives mentre giovedì 22 dicembre a giornata di «arriva Babbo Natale» con animazioni, giochi presso la palestra comunale dove il 30 dicembre ci sarà la tombolata di fine anno.

Il nuovo anno, invece, si aprirà con la «Festa dei giovani» il 3 gennaio 2012, alle ore 20 nella Palestra comunale .

FRANCAVILLA AL MARE

A Francavilla domani, dal 16 dicembre 2011, alle ore 18.00 in piazza Sirena, ci sarà la pista di ghiaccio sintetico che sarà attiva fino al 10 gennaio 2012; una pista ecologica di 22x12 aperta a tutti.

IL PRESEPE VIVENTE DI CUGNOLI

Si respira aria di festa e di tradizioni natalizie nel piccolo borgo cugnolese dove fervono i preparativi per l’allestimento della 1° edizione del Presepe Vivente. L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, nasce da un’idea dell’Associazione Culturale “Sotto Le Mura” che vuole far rivivere in maniera più sentita e partecipata l’arrivo del Natale, con la nascita di Gesù Bambino, l’adorazione dei pastorelli e la venuta dei Re Magi.

L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre dalle ore 17:30, presso il centro storico di Cugnoli che, con i suoi vicoli e scorci medievali, farà da cornice al Presepe Vivente. In caso di maltempo il Presepe, organizzato con la collaborazione di CatignanoPolis, il Motoclub “Lupi del Cigno” e la Parrocchia S. Stefano Primo Martire di Cugnoli, sarà allestito lunedì 26 dicembre.

PESCARA

Pescara è pronta a festeggiare il natale con manifestazioni ed eventi di strada. Oggi,17 dicembre ci sarà l’esibizione della Street Band, a partire dalle 17.00, un gruppo di nove elementi che arrangeranno i classici natalizi in stile dixi; seguirà il 18 dicembre, un concerto della Billy Bros Jumpin Orchestra, in piazza Salotto; giovedì 22 dicembre, invece, alle ore 18.00, toccherà allo spettacolo di Cabaret con due star di Colorado Cafè, Andrea e Simone mentre venerdì 23 dicembre, dalle ore 17.00, lo spettacolo si sposterà a Porta Nuova .

Il 30 dicembre si esibirà la band de “I migliori anni world Tour” e Valentina Olla che ripercorrerà i successi degli anni ’70 e ’80. Poi lo spettacolo di fine anno prevede la musica dei Candelirio, lo show di Marco Papa e Matteo Laudadio, e a mezzanotte in punto i fuochi d’artificio sul mare.

Il 6 gennaio 2012 , infine, si festeggerà l’evento “Befana si fa in Due”: la befana farà tappa prima in piazza Salotto, alle 11.00, e poi, dalle 16.00 in poi, a Porta Nuova, tra via D’Avalos, via Marconi, via Vespucci, via Pepe e via Benedetto Croce, per distribuire dolci, regali e caramelle.

PINETO

A Pineto, il calendario natalizio prevede diversi appuntamenti. A partire da martedì 20 dicembre nel teatro polifunzionale di Pineto, dove fino al 23 dicembre si terranno una serie di spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli sul tema del Natale. Villa Filiani, invece, si trasformerà in un pinacoteca ed ospiterà dal 20 al 22 dicembre (dalle ore 16.00 alle 21.00) una mostra di quadri antichi e moderni.

Alle 21.00 di domenica 25 dicembre ci sarà il classico concerto di Natale “Christmas Fantasy” nella chiesa di Sant’Agnese, mentre lunedì 26 i cittadini potranno ammirare il presepe vivente di Scerne di Pineto.

Per martedi 27 dicembre è in programma,nelle sale del teatro polifunzionale, la proiezione del film “Anno Zero” di Milo Vallone”. Seguiranno, nelle due giornate successive, il laboratorio teatrale “La macchina delle

tende” e “Pineto d’Incanto”, l’esibizione di giovani talenti in programma giovedi 29 dicembre alle 21.00 sempre nel teatro polifunzionale. Prevista anche la mostra di pittura dell’artista Sonia Petruccelli, che sarà possibile visitare dal 2 all’8 gennaio a Villa Filiani”.

Il 5 gennaio sarà invece la volta della lotteria di beneficienza “Tombolata dell’Unitalsi”, in programma nell’atrio del palazzo polifunzionale alle ore 21.00.

CARAMANICO TERME

Il calendario “Natale e dintorni 2011-2012” a Caramanico Terme prevede una serie di appuntamenti che vanno fino al 7 gennaio. Tra gli eventi, il 23 dicembre ci sarà il quarto concorso di “Presiepiando”, un percorso tematico attraverso il centro storico alla scoperta dei presepi allestiti all’interno delle chiese con una mostra allestita nella SS.Trinità. La vigilia di Natale, invece, in piazza Vittorio Emanuele ci sarà una manifestazione a cura del Gruppo Vds della Croce Rossa Italiana di Caramanico Terme con intrattenimento doni e karaoke per i bambini. L’attività riprende il 26 con l’evento “La città dei bambini” dedicato ai più piccoli con giochi gonfiabili presso la Palasantelena e la tombolata di Santo Stefano.

Il 29 grande appuntamento con Massimo Ranieri in concerto alle ore 21.30 presso il Palasantelena ed il 30 dicembre avranno luogo una serie di eventi di intrattenimento nel centro storico: dal trenino delle renne per i bimbi, ad una manifestazione enogastronomica nelle antiche cantine del borgo ad un concerto itinerante. Il 31, in attesa dell’anno nuovo, ci sarà “Il veglionissimo di Capodanno”dalle 21.00 alle 6.00 del mattino presso il Palasantelena mentre il primo gennaio, la Chiesa di santa Maria Maggiore ospiterà alle 18.00 il gran concerto di Capodanno. Seguirà in serata la performance di ‘Nduccio. In un alternarsi di tombolate e stand gastronomici si arriverà al 6 gennaio con “Arriva la Befana” la festa della scuola calcio della A.C.Caramanico con tombolata finale e doni. Il 7 gennaio sarà la Rockaramanico concorso a premi fra le principali band giovanili d’Abruzzo a concludere gli eventi natalizi.

ABBATEGGIO

Ad Abbateggio il Natale si festeggia dal 23 dicembre al 7 gennaio con incontri, tombolate e doni. Si comincia dalla serata di Gala del 23, alle ore 21.00 presso la sala consiliare “San Lorenzo” del comune di Abbateggio. La vigilia vedrà il tradizionale arrivo di Babbo Natale presso l’ostello della gioventù dalle 15.30 a seguire musica e balli con dj Christmas per i giovani.

Il 27 grande tombolata per l’Unicef organizzata dalla Pro-Loco. Il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, si terrà il Veglione di fine Anno dalle 23.00 in poi con musica fino all’alba. I festeggiamenti riprednderanno poi il 4 gennaio con una tombolata pro-Telehon presso il Bar “Abba Cafè” mentre il 6 gennaio come da tradizione arriverà la Befana tra musica e regali. Il 7 gennaio i festeggiamenti si chiuderanno in bellezza con la lotteria di Natale.

LA STU’ DI MONTORIO AL VOMANO

A Montorio al Vomano in provincia di Teramo il Natale sarà all’insegna della “Stù in piazza”, antichissimo gioco a carte. Si gioca con un mazzo di carte speciali (40 carte di 20 valori diversi), ognuno ripetuto: in totale due serie identiche di 20 carte.

Quest’anno il grande torneo della Stù cadrà in occasione delle feste natalizie (dal 28 dicembre al 7 gennaio) e vedrà la partecipazione di altri paesi (Colledara, Isola del Gran Sasso, Morro D’Oro e Poggio San Vittorino). Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, si giocherà fino al 5 gennaio nei punti stù sparsi nel paese. Il 7 gennaio la finalissima, sempre a partire dalle ore 21.00. E’ previsto anche un torneo dedicato ai più piccoli che potranno contendersi il titolo juniores sempre nella giornata di sabato 7 gennaio, a partire dalle ore 15.00

ALANNO

Ad Alanno “Natale insieme 2011” prevede un calendario fitto di eventi, musica e iniziative.

Si comincerà il 25 dicembre, alle 17.30, in piazza De Gasperi-Ticchione dove si terrà un piccolo spettacolo di intrattenimento con Santa Claus (Babbo Natale) mentre il 27 dicembre alle 19.00 nella parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria il concerto natalizio “Coro delle voci bianche” allieterà tutti i presenti. I festeggiamenti riprendono il 4 gennaio con il Gran Duo Concertistico Chitarra e Flauto che si esibiranno presso il teatro comunale.

Il 5 gennaio, poi, alle 20.30 presso il teatro comunale sarà la volta degli spettacoli “C’era un bambino a Betlemme” e “I sapienti d’oriente”, mentre, il 7 gennaio nella parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria, sarà di scena “L’annuncio a Maria”. Lo stesso giorno i bimbi delle scuole elementari e materne si esibiranno nello spettacolo interattivo per ragazzi “Ilde in Branda”, alle 16.00 a Parco Valle Cupa-Alanno scalo.

