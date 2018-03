Teatro dei Marsi, Gino Paoli e gli Aypo in concerto ad Avezzano

AVEZZANO. Un interprete di tutto rispetto calcherà la scena del Teatro dei Marsi di Avezzano, sabato 10 dicembre alle 21.00. Si tratta di Gino Paoli che accompagnato dalla band marsicana Aypo, chiuderà in bellezza la kermesse di tre serate con Fabio Concato e Nazzareno Carusi.

Al suo fianco sul palco anche i piccoli studenti delle scuole elementari che preparati da Paola Ciolino canteranno Hey Ma' un inno alla pace tra i popoli. Un’ occasione per la neonata band locale Aypo (acronimo per Avezzano young pop orchestra) per esibirsi accanto alle più grandi voci della canzone italiana. L’orchestra composta da cinquanta ragazzi provenienti dal territorio, di età compresa tra i quattordici e i ventisette anni e diretta dal maestro Stefano Fonzi è patrocinata dal Comune di Avezzano e vanta già importanti esibizioni con Ron, gli Audio 2 e Fabrizio Bosso.



L’Aypo vuole creare figure professionali specializzate nella musica cosiddetta leggera. I musicisti ricevono una borsa di studio per ogni produzione musicale ed i migliori studenti hanno anche una borsa di studio per frequentare una delle più prestigiose accademie musicali europee, scelte ogni anno in base alla disponibilità delle stesse.

«La formula dei grandi artisti», ha commentato il sindaco Antonio Floris, «rappresenta una grande scommessa culturale mirata a offrire opportunità formative ai giovani talenti marsicani. Strada resa possibile dalla disponibilità di musicisti affermati che hanno accettato di esibirsi con le nuove leve della musica in formazione».

08/12/2011 18:23