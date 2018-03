Raduno europeo dei Babbo Natale all’Outlet Village

CITTA’ SANT’ANGELO. L'Outlet Village dall'8 dicembre all'11 dicembre si trasforma in un Villaggio Lappone per ospitare centinaia di aspiranti Santa Claus.

"Il raduno Europeo dei Babbo Natale" sarà una grande festa dedicata al personaggio più amato dai bambini di tutto il mondo e un momento di solidarietà in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, partner dell'evento che vedrà coinvolte le scuole delle provincie abruzzesi. Padrone di casa il noto Mastro Babbo Natale Lino Domizi che, in compagnia di espertissimi personale trainer, inviterà i candidati al titolo ad iscriversi a "Scuola di Babbo Natale" per imparare i segreti su come diventare un perfetto Santa Klaus.

Il requisito principale che sarà richiesto al perfetto Babbo Natale sarà quello di rispettare il vero spirito del Natale, ovvero raccogliere i doni per regalare un sorriso anche ai bambini meno fortunati. Tavole imbandite e menù ispirati al simpatico nonnetto saranno il ristoro degli aspiranti babbi.

Venerdi 9 dicembre 1000 bambini provenienti dalle scuole abruzzesi sfileranno in corteo all'interno dell'outlet Village nella "Marcia della solidarietà", leggendo le proprie lettere a Babbo Natale e portando in dono disegni ispirati alla festività più importanti dell'anno.

Domenica 11 dicembre ad eleggere il Babbo Natale dell'anno sarà una giuria composta esclusivamente da bambini, capitanati dalla neomamma e ballerina professionista Natalia Titova, alle prese con i preparativi dell'ottava edizione del programma televisivo" Ballando con le Stelle"di Rai uno. La spassosa e ricreativa giuria premierà la giovilità e l'intraprendenza dei partecipanti.

07/12/2011 08:38