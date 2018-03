Mango in concerto a Chieti il 7 dicembre

CHIETI. Mango sarà il 7 dicembre al Teatro Supercinema di Chieti per l’unica data abruzzese del tour “La terra degli aquiloni”.

A maggio scorso è uscito l’ultimo lavoro discografico, “La terra degli aquiloni” che ne ha confermato la vena ispirata di viaggiatore in continua ricerca nel proprio universo artistico.

Nove brani nuovi e due cover nell’album che ha visto rinnovare la collaborazione col paroliere Pasquale Panella (già con lui in successi memorabili come “Amore per te” e “Giulietta”): Mango suona il pianoforte, ha scritto i pezzi, li ha prodotti e li ha cantati con la solita voce incantatrice, unica nel nostro panorama musicale.

Speranza e volontà in un pianeta afflitto da numerose incertezze e sofferenze: questi i temi trattati nelle canzoni con il desiderio di condividere le proprie inquietudini, ma anche la sicurezza che insieme si possa percorrere la strada che porta alla “Terra Degli Aquiloni”.

Classico e moderno al tempo stesso: questo il nuovo volto musicale di Mango. Ancora una volta il cantautore lucano sceglie di seguire una strada diversa, abbandonando quasi completamente la sperimentazione che tanta fortuna gli ha regalato nella sua lunga carriera. È un disco delicato, che si lascia lentamente amare ascolto dopo ascolto: l’eleganza fa sempre capolinea negli undici brani presenti, la poesia è di casa nei testi. “La terra degli aquiloni” è dunque un lavoro ricco di fascino seppur complesso.

Il concerto sarà incentrato sul nuovo disco, ma non mancheranno certo i grandi successi che hanno reso Mango uno dei più sofisticati interpreti della nostra musica

