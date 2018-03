Alanno, rassegna sul documentario. Quattro incontri per conoscere il genere

ALANNO. Quattro appuntamenti, per quattro venerdì consecutivi, alla scoperta del documentario. L’idea di portare alla ribalta un genere sottovalutato, il documentario appunto, è dell’Associazione culturale “Errori di trasmissione” che presenterà una rassegna stampa “Cambi di Fuoco - incontri sul cinema documentario” curata da Massimo Facecchia e Antonio Stella. Il primo appuntamento (così come gli altri) sarà ad Alanno presso il Teatro Comunale, il 25 novembre 2011 alle ore 20.30. Da lì si succederanno altri 3 incontri sul tema. Al centro della scena, il documentario, un genere cinematografico poco in vista nell'attuale panorama italiano e carente di risorse, formazione, produzione e promozione.

E’ proprio per rilanciarlo che l’associazione Errori di trasmissione (che organizza spettacoli teatrali, mostre, cineforum, concerti ed ogni genere di attività culturale) ha organizzato un laboratorio in cui si discuterà e assisterà alla proiezione di documentari fornendo agli spettatori una prospettiva diversa, un cambio di fuoco.

A moderare gli incontri ci penseranno due esperti del campo, Massimo Facecchia che ha diretto per tre edizioni il Festival del documentario d’Abruzzo – Premio Internazionale Emilio Lopez di Pescara ed attualmente è nell’Academy del Doc/it Professional Aword e Antonio Stella filmaker e grafico curatore di diverse rassegne di cinema.

Il cronoprogramma prevede per il primo incontro un dibattito sul documentario di ieri e di oggi. Seguirà venerdì 2 dicembre, la proiezione di “Non c’è più una majorette a Villalba” di Giuliano Ricci che racconta la storia e la vita, le condizioni ed il ruolo della donna di un paesino siciliano. Sullo stesso genere si colloca “L’isola analogica” di Francesco G. Raganato, proiettato il 9 dicembre: un ritratto di Alicudi, un'isola delle Eolie tra leggende, allucinazioni, usanze e superstizioni.

Venerdì 16 dicembre, infine, verrà presentato in prima assoluta regionale il documentario “Herculaneum: diari dell’oscurità e della luce” di Marcellino De Baggis, scomparso improvvisamente lo scorso 7 agosto. Il documento racconta la storia degli scavi di Ercolano e di Amedeo Maiuri, l'archeologo che riportò alla luce la città romana, distrutta insieme a Pompei dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

23/11/2011 15:32