Arriva Enotria: l'Abruzzo in un sorso

E' tutto pronto per la prima edizione di Enotria, il wine workshop riservato agli buyer e ai giornalisti di settore, che si svolgerà il 3, 4 e 5 dicembre nella bella cornice del Museo La Civitella di Chieti.L´iniziativa è ideata ed organizzata dalla società Infiera (già fondatrice della Borsa del Turismo Ecotur) in collaborazione con l´Anci Abruzzo, con il contributo della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo-Arssa e della Camera di Commercio di Chieti, e con il supporto delle Organizzazioni professionali agricole e della cooperazione e delle delegazioni regionali delle Città del Vino, del Movimento Turismo del Vino e dell´Associazione italiana sommelier.Il progetto Enotria ha convinto e coinvolto tutti i principali attori della filiera del vino e delle tipicità abruzzesi, dai produttori alle istituzioni, dai sommelier alle associazioni di categoria, che lanciano così un segnale di grande unità, di partecipazione e di condivisione degli obiettivi di promozione del territorio e dei vini d'Abruzzo.Accanto al vino, Enotria vuole valorizzare e promuovere il territorio e l´eccellenza degli altri prodotti agroalimentari abruzzesi, in sinergia con il progetto di marketing territoriale "Res Tipica", promosso dall´Anci (Associazione nazionali comuni italiani), per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e per la difesa e lo sviluppo delle tradizioni locali intese come beni culturali.Ecco il perché della scelta degli spazi interni del Museo archeologico La Civitella, che per tre giorni si trasformerà in una grande esposizione del "made in Abruzzo" di qualità con 31 espositori tra aziende vitivinicole e Consorzi di Tutela che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola abruzzese, affiancate dagli altri prodotti tipici regionali, i quali, insieme alla cucina abruzzese, saranno protagonisti della cena di benvenuto e degli happening gastronomici inseriti all'interno della manifestazione.www.enotria.abruzzo.it01/12/2005 15.21