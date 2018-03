"Incontri atriani", musica dal 4 al 13 maggio

ATRI. Dal 4 al 13 maggio, l'Associazione “Amici della Musica 2000” di Atri (Te), con il patrocinio del Comune di Atri, organizza la rassegna di concerti di musica da camera “Incontri Atriani”, 4 appuntamenti concertistici che si terranno presso l'Auditorium S. Agostino di Atri, alle ore 21.

Il primo concerto, in programma venerdì 4 maggio, vedrà l'esibizione del Melos Clarinet Ensemble, la piccola orchestra di clarinetti dell'Istituto Musicale “G. Braga” di Teramo, nata nel 2001 ad opera dei docenti di clarinetto Romeo Petraccia e Federico Paci. La formazione, che oltre ai 2 docenti è composta dai clarinettisti Lorenzo Sigismondo, Maurizio Croci, Francesca Bargiglione, David Perpetuino, Simona Mariani e Sergio Fabri, eseguirà musiche di Mozart, Rossini, Ponchielli, Schubert, Grieg e Brahms.

Domenica 6 maggio si esibirà il pianista Giuliano Mazzoccante, il quale eseguirà la Sonata Hob 40 in sol magg. di J. Haydn, la Fantasia op.49 in fa min., lo Studio op.10 n.1 in do magg. e lo Studio op.25 n.12 in do min. di F. Chopin, lo Studio Trascendentale n.7 “Eroica” e la Legenda n. 2 di F. Liszt, il “Miserere” dal Trovatore di Verdi/Liszt e il Notturno op.9 per la sola mano sinistra di A. Scriabin.

Il terzo appuntamento vedrà protagonista il duo formato da Andrea Castagna al violino e da Piero Di Egidio al pianoforte; il programma della serata prevede la Sonata op.24 in fa magg. “La Primavera” di L. van Beethoven, la Sonatina op.110 di A. Dvorak e la Sonata op.105 in la min. di R.Schumann.

Concluderà la rassegna, domenica 13 maggio, lo spettacolo-concerto “Le rime del mare”, nel corso del quale il fascino misterioso e ammaliatore del mare, descritto dai versi appassionati e vibranti di Pablo Neruda, si intreccerà e sarà raccontato dalla Musica, in un percorso scenico in cui la Poesia è la trama del dialogo tra un uomo e una donna. Compositore ed interprete al pianoforte delle musiche è Francesco Di Fiore, mentre le voci recitanti sono Rosamaria Spena, Roberto Sardina e Enrica Volponi.

La direzione artistica della manifestazione è del Maestro Algino Battistini. L'ingresso a tutti i concerti è gratuito.



