Harry Potter, il bacio on line e le fan gelose

Anche Harry Potter è cresciuto ed è alle prese con il primo bacio. On line impazza il video, tratto dal trailer del nuovo film (Harry Potter e l'ordine della fenice) del primo scambio di effusioni tra il maghetto con la fidanzatina Cho Chang.In realtà si vede molto poco e bisognerà aspettare il film nelle sale (il prossimo 13 luglio in tutto il mondo) per godersi la tanto attesa scena. La casa di produzione a fine riprese aveva spedito alla stampa qualche foto del momento clou, consapevole che il bacio di Harry gli conferirà quel tanto di umano che basta per trasformarlo nel perfetto adolescente medio (con tutti i problemi che ne conseguono?).E l'attore durante le riprese si è dimostrato un buon baciatore, almeno stando a quello che ha raccontato la sua partner cinematografica Katie Leung che dopo il ciak ha rivelato : «Daniel (Radcliff, questo il vero nome, ndr) è un bravo baciatore. Mi sono divertita. E' pieno di energia e ti fa sentire a tuo agio». E' un piacere lavorare con lui".Un po' di tensione anche per Daniel che ha confessato di essersidivertito: «eravamo imbarazzati e nervosi la prima volta ma poi tutto ok»".Secondo alcune indiscrezioni, però, pare che la scena sia stata girata24 volte prima del bacio perfetto.Sarebbe stato più difficile, se avessi dovuto baciare una ragazza che non mi piaceva», ha commentato Dan che ormai per tentare di svestire i panni del maghetto più amato della storia del cinema si è completamento spogliato (nudo integrale!) in una piece teatrale.Nei forum le ragazzine sono in fibrillazione e se già adoravano il bel Daniel, adesso, dopo che è venuto fuori anche il suo lato da "baciatore" appare proprio irresistibile. «Daniel io solo ad immaginare di essere al posto di Cho divento rossa», scrive una fan dell'attore su un forum. «Bravo Harry finalmente ci sei riuscito!», commenta un'altra sostenitrice. «Mamma mia che fortuna che ha quella ragazza. Sono super extra gelosa», scrive Deby. E Sara invece, esprime tutta la sua delusione: «comunque non pensavo che Harry avrebbe avuto difficoltà a fare la scena del bacio!».





