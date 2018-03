Concorso musicale Acousticway, aperte le iscrizioni

LANCIANO. L’associazione culturale “La Chitarra di Massimo”, organizza il II concorso musicale Acousticway che si svolgerà nei giorni 29, 30 giugno e 1° luglio 2007 A Castel Frentano (Ch). Nella precedente edizione, svoltasi nel 2001 e vinta dai Chemestry, il tema del concorso fu l’arrangiamento di un brano dei Beatles.

Quest'anno sarà l'arrangiamento di un brano tratto dal repertorio della canzone italiana.

Il concorso, aperto a tutti gli interpreti di musica per chitarra acustica, sia solisti, sia piccole formazioni, vuole collocarsi contro la corrente della globalizzazione del consumo musicale, troppo spesso equivalente ad una preoccupante agonia della creatività.

Ciascun concorrente o responsabile del gruppo potrà iscriversi entro il 31 maggio 2007 in due modi: inviando all'associazione culturale “la chitarra di Massimo” via 4 novembre, 24 66034 Lanciano (Ch), una scheda di iscrizione specificando NOME, COGNOME, DATI ANAGRAFICI, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO, E-MAIL, allegando alla scheda un CD contenente 1 o 2 brani del proprio repertorio e una foto.

Tramite posta elettronica inviando gli stessi documenti presso l'indirizzo acousticway07@libero.it, indicando il sito dove poter ascoltare il demo in formato digitale. I concorrenti, selezionati dall'organizzazione, saranno ammessi alle serate finali e sarà comunicato loro tramite telefono o e-mail l'eventuale ammissione entro il 9 giugno 2007.

I concorrenti saranno giudicati da una commissione di esperti presieduta da Andrea Carpi, direttore della rivista “Chitarre”.

Sono previsti, per il pomeriggio dei tre giorni, seminari riguardanti il mondo della chitarra acustica e stand di liuteria e materiale divulgativo. Nella serata finale, oltre l'esibizione dei finalisti, sarà protagonista la musica e la chitarra di Daniele Bazzani



Per maggiori informazioni:

www.myspace.com/acousticway

acousticway07@libero.it

tel. 0872 45026



21/04/2007 11.39