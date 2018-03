Corrado Guzzanti all’università di Teramo

TERAMO. L'attore e regista Corrado Guzzanti sarà a Teramo, martedì 24 aprile alle ore 11.00, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della comunicazione.

“Ma non è solo satira...” è il titolo dell'incontro, aperto al pubblico e alla cittadinanza, nel corso del quale Guzzanti racconterà la sua esperienza e parlerà della televisione contemporanea, dei suoi problemi, delle discussioni che suscita, scegliendo la satira come perno centrale delle opinioni e del ragionamento.

All'incontro parteciperà anche Andrea Salerno, autore e dirigente di RaiTre, curatore della serie “La Superstoria”, che da anni collabora con Guzzanti e ha partecipato alla realizzazione del film “Fascisti su Marte”.

Coordinerà l'incontro Italo Moscati, docente di Storia dei media. Interverranno Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e Guido Crainz, presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione.

«Corrado Guzzanti – ha sottolineato Italo Moscati – è un attore e un autore di successo, ma il suo lavoro va al di là, e propone una gamma di soluzioni artistiche e di contenuti che rappresentano una conquista: l'affinarsi negli anni e nelle esperienze compiute di un atteggiamento mordente, e acuto, continuamente rinnovato rispetto al mondo stesso della televisione o quello che si specchia in esso. Insieme a Guzzanti e Salerno capiremo perché se è bello e divertente parlare di satira, è ancora meglio inserire la satira in un contesto più ampio di analisi e di creatività».



20/04/2007 14.31