Alba Adriatica, arriva il Pet Pride 2007

ALBA ADRIATICA. Mancano oramai pochi giorni all’atteso momento che coinvolgerà la caratteristica cittadina di Alba Adriatica (Teramo) che si appresta, per il terzo anno consecutivo, ad ospitare centinaia di animali domestici. Il grande e simpatico sipario si aprirà, nei giorni 28 e 29 aprile, in Piazza del Popolo, che sarà invasa da cani, gatti, furetti, volatili per il “Pet Pride”, l’orgoglio di essere animale, organizzata dalla Claudio Marastoni Communication con il patrocinio del Comune di Alba Adriatica e della Regione Abruzzo.

Una due giorni ricca di iniziative ed esibizioni con l'importante finalità di imparare a conoscere meglio e rispettare i nostri amici a 4 zampe. Questa campagna di sensibilizzazione è resa ancora più incisiva, grazie al patrocinio della Lega nazionale per la difesa del Cane che sposa, anche in questa edizione, la causa PET PRIDE contro l'abbandono animale, soprattutto ora che ci avviciniamo all'estate, periodo in cui questo fenomeno criminoso cresce inesorabilmente.

Madrina dell'evento è Tessa Gelisio, conduttrice tv, del programma di Retequattro Pianeta Mare, nota al grande pubblico per il suo impegno a favore della salvaguardia dell'ambiente e del mondo animale.

La manifestazione culminerà nella giornata di domenica 29 aprile con l'elezione del Pet Model.

Tutti gli animali da compagnia presenti: cani, gatti, furetti, volatili potranno iscriversi gratuitamente a questa simpatica sfilata che porterà all'elezione dell'animale che più toccherà la sensibilità della giuria, il quale diventerà l'immagine ufficiale del manifesto per la 4^ edizione del PET PRIDE, a favore della campagna contro l'abbandono.

Piazza del Popolo di Alba Adriatica si trasformerà in una vera e propria città a misura di animale, dove verranno creati dei poli di attrazione che andranno incontro alle esigenze dei nostri migliori amici il tutto assolutamente gratuito.



Verrà allestita un'area dedicata alla loro salute ed al loro benessere, grazie alla grande ed importante collaborazione dell'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) che ci daranno utili consigli su come mantenere in buona salute il nostro animale da compagnia.

Un altro polo di grande interesse è la zona “beauty” e toelettatura, dove il giudice Internazionale Serafino Ripamonti ed altri esperti del settore daranno dimostrazioni di queste pratiche che stanno riscuotendo sempre più fascino ; novità assolute di questa terza edizione saranno la presenza di docenti e specialisti, provenienti da tutta Italia, che si occuperanno della Pet Therapy con stage e dimostrazioni pratiche che mostreranno al pubblico l'utilità dei nostri animali anche per la cura di diverse patologie inoltre l'intervento dell'Associazione Asino Piceno che faranno conoscere l'amico con le orecchie lunghe tramite l'utilizzo della onoterapia.



Non mancheranno momenti di grande spettacolo con le esibizioni di diverse unità cinofile: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa Italiana, Corpo Forestale dello Stato, Soccorso Nautico, i quali daranno prova delle abilità dei cani addestrati per la pubblica sicurezza e per la tutela dei più deboli.

Sul tappeto verde si cimenteranno anche i cani dell'agility dog del gruppo “twist&shout” di Matelica (Mc).

La giuria sarà coordinata dalla Dr.ssa Laura Rossi, presidente della Lega nazionale per la difesa del Cane, con la presenza della conduttrice tv Tessa Gelisio, dell'assessore al turismo e manifestazioni Giorgio Morganti.

Lo scorso anno vinse un bellissimo cucciolone di 1 anno di nome Ringhio.



