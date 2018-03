Annullato il Recital di Boris Berezovski di oggi a Teramo

Il concerto del pianista Boris Berezovski, previsto per questa sera nella Sala Polifunzionale della Provincia alle ore 21,00, è stato annullato per lo sciopero della compagnia aerea con cui l’artista avrebbe dovuto raggiungere oggi la nostra città da Bruxelles.

TERAMO. Prosegue la XXVIII Stagione dei concerti organizzata dalla “Primo Riccitelli” che propone per domani, venerdì 13 aprile alle ore 21, nella Sala Polifunzionale della Provincia, un recital del pianista Boris Berezovki.

Nato a Mosca nel 1969, Boris Berezovsky ha studiato al Conservatorio della sua città con Elisso Virsaladze e privatamente con Alexander Satz. Dopo il suo debutto alla Wigmore Hall di Londra nel 1988, il Times lo ha descritto come "una eccezionale promessa, un pianista di grande virtuosismo e incredibilmente dotato". Due anni dopo, nel 1990, questa promessa è diventata una realtà, confermata dalla medaglia d'oro assegnatagli al Concorso Ciaikovsky di Mosca.



Ha suonato con numerose grandi orchestre, come la London Philharmonia, New York Philharmonic, Concertgebouw di Amstersdam, Philadelphia Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Danish National Radio, Ndr di Amburgo, Deutsche Oper di Berlino, Hessischer Rundfunk, Russian National Orchestra, City of Birmingham, Dallas Symphony, BBC Symphony, New Japan Philharmonic e con direttori quali Masur, Dutoit, Sawallisch, Ashkenazy, Lazarev, Litton, Pletnev e Pappano.



Le recenti incisioni dell'integrale dei Concerti di Beethoven con la Swedish Chamber Orchestra diretta da Thomas Dausgaard sono state accolte con grande entusiasmo dalla critica.



Boris Berezovsky ha poi registrato moltissime opere per la Teldec, in particolare i Concerti di Rachmaninov, Ciaikovsky e Liszt, e musiche per piano solo di Chopin, Schumann, Rachmaninov, Mussorgsky, Balakirev, Medtner e Ravel e gli Studi Trascendentali di Liszt. La sua registrazione della Sonata di Rachmaninov è stata votata dal “Premio della critica tedesca” e il Cd di Ravel è stato raccomandato da Le Monde de la Musique, Diapason, BBC Music Magazine e The Independent on Sunday.



Questo il programma della serata:



N. Medtner Fairy Tales, op.34

S. Rachmaninov Sonata n.2 in si bemolle minore op.36

F. Chopin Sonata n. 3 in si minore op. 58



12/04/2007 10.40