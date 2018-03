Giulianova. Rifiuti:a teatro per sensibilizzare al riuso della carta

GIULIANOVA. Uno spettacolo teatrale costruito attorno ad un assioma: il riciclo della carta e del cartone è decisivo per il futuro del nostro paese. A dimostrare quanto sia vero si cimenterà Luca Pagliari, autore dello spettacolo "Una scelta di vita", in programma sabato 31 marzo alle ore 9.30 al cinema teatro Ariston di Giulianova.

Lo spettacolo, che sarà presentato ad alunni e insegnanti delle scuole superiori, attraverso le storie dei personaggi comuni, esalta l'importanza delle piccole grandi scelte che hanno valore per la collettività; come il riciclo di carta e cartone. «Sono estremamente soddisfatto della partecipazione della Regione Abruzzo a questa iniziativa - spiega l'assessore all'Ambiente e al Territorio, Franco Caramanico - iniziativa che ha il merito di promuovere i temi del riciclo in uno dei linguaggi più accattivanti e affascinanti che vi siano, quello del teatro. Comportamenti ecologicamente corretti e rispettosi dell'ambiente sono infatti la migliore garanzia di un futuro nel segno della sostenibilità ambientale. Prodotti naturali come la cellulosa (impiegata in svariati campi, persino nell'edilizia) grazie al riciclo sono sfruttabili all'infinito e proprio per questo è necessario imparare a riutilizzarle».