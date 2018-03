Stasera Giorgia in concerto a Chieti

Stasera Giorgia a Chieti per la sua unica data abruzzese della stagione. Dopo lo straordinario successo riscosso dal suo ultimo lavoro, l'album live 'Mtv Unplugged Giorgia' i fans avranno finalmente l'opportunità di ammirare l'artista dal vivo. La cantante ha già superato le oltre 100 mila copie vendute ha conquistato il disco di platino e presto uscirà anche come Dvd, l' artista romana presenta la sua nuova tournée che tra tra novembre e dicembre toccherà tutta Italia!



La cantante negli ultimi dieci anni è passata dall'anonimato dei club al panorama musicale internazionale. Gia da qualche settimana è in vendita anche il nuovo “MTV Unplegged Giorgia”, il dvd-documentario del concerto dello scorso 29 aprile. Tra i contenuti speciali anche il video di “Infinite volte” e una intervista realizzata a casa di Giorgia dove l'artista spiega il rapporto con le sue canzoni. La cantante romana fa la sua ascesa nel 1994 quando da solista emergente calca le scene dell'Ariston con il brano “E poi”. Da quel momento il panorama musicale si accorge di lei e qualche mese dopo arriva la convocazione di Big Luciano per duettare nella serata benefica “Pavarotti&Friends”. Nel 1995 torna a Sanremo vincendo con il brano “Come saprei”.

Nel 2000 una delle emozioni più forti quando la cantante viene invitata a cantare insieme Ray Charles a cantare “Georgia on my mind”, dopo che lei hli aveva raccontato di chiamarsi così proprio in onore di quella canzone. Oggi la cantante si conferma una delle interpreti più amate della musica italiana ottenendo dopo solo 3 mesi dall'uscita del suo “Mtv Unplugged