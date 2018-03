Sabato e Domenica, Coppa Italia e Supercoppa di ballo latino a Roseto

ROSETO. La Seconda gara del circuito di Coppa Italia e Supercoppa di danze standard e latino americane si volgerà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2007, dalle ore 10 alle ore 20.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Importanti i numeri della manifestazione: 1.000 coppie iscritte – record per una manifestazione di Classe “A” (la massima categoria) – e quindi 2.000 ballerini di ogni età che animeranno per due giorni il PalaMaggetti.

Un movimento che – in bassa stagione, porterà, secondo gli organizzatori, complessivamente circa 6.000 presenze di un turismo collegato sia allo sport sia allo spettacolo.

Il sindaco Di Bonaventura ha espresso il proprio compiacimento per l'organizzazione di una manifestazione che riesce a coniugare sport, turismo e spettacolo attorno ai valori della famiglia. Il primo cittadino ha poi suggerito di pensare – di concerto con gli organizzatori – ad un vero e proprio «mese della danza» a Roseto, in grado di coinvolgere, mediante una serie di manifestazioni, tutta la cittadinanza per un periodo lungo.

L'appuntamento è dunque per Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2007, dalle ore 10 del mattino fino a tarda ora. Nelle due giornate di gara, durante il mattino si svolgeranno le competizioni relative alle danze latino americane e nel pomeriggio quelle relative alle danze standard.

