50 anni per Spike Lee, il "regista-sociologo" del calderone americano.

CINEMA. Il traguardo dei cinquant’anni è l’occasione giusta per ricordare, ed apprezzare, il regista americano Spike Lee, sempre attento alle tematiche e al contenuto dei suoi lavori più che al portafoglio. Ritratto di un regista, fortunatamente, fuori norma.

Cinquant'anni, tanti film alle spalle, personaggio scomodo criticato e “criticone”: Spike Lee. Il prossimo 20 marzo il regista americano arriva alla soglia dei cinquanta: un'età di piena maturità per un regista, cosa che in realtà Lee ha già dimostrato di possedere, fin dalle sue prime opere cinematografiche.Tra i tanti film della sua lunga esperienza, come non ricordare “Fa la cosa giusta” (1989) e “Clockers” (1995), dove un'attenta analisi “sociologica” del pentolone etnico del suo paese si intreccia sapientemente con una lucidissima disanima antirazzista, che non scade mai nella demagogia o in facili buoni sentimenti; o ancora, “Bamboozled” (2000), in cui i temi del razzismo si scontrano con il modo dorato della televisione, composto di tanta patina e pochissima sostanza, dove il nero Pierre Delacroix non riesce ad imporre la sua visione, le sue idee.Anche gli ultimi lavori non soffrono affatto di cali dovuti al tempo o all'usura delle idee, anzi: “La 25° ora” e “Inside Man”, seppur molto diversi come trama e come contenuto, possono sembrarci la piacevole doppia faccia di una medaglia pericolosa, che è quella della società a lui (e a noi) contemporanea: arrivismo, soldi facili, amicizie deboli, furti ed intelligenza, riflettono perfettamente il pensiero di Lee sul mondo che lo circonda, ponendo tante domande e cercando, con suoni ed immagini in movimento, di suggerire qualche risposta.Il prossimo lavoro in programmazione, dopo il documentario sul disastro dell'uragano Katrina (240 minuti complessivi) “When the Levees Broke”,, è un lungometraggio su James Brown, il re del suol recentemente scomparso.Ernesto Valerio 16/03/2007 15.18