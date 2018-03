Piero Mazzocchetti, «il mio segreto un cornetto d'oro, dono di Aragozzini»

SANREMO. Già sul web l'esibizione della prima serata. GUARDA IL VIDEO E RIASCOLTA LA CANZONE

SANREMO. E' sbarcata su YouTube, come inevitabile che fosse, l'esibizione della prima serata di Piero Mazzocchetti.E' così il popolo di internet può rivedere l'esibizione del tenore, con tanto di siparietto in tedesco con la presentatrice e la sua esibizione di "Schiavo d'amore", la ballata scritta per lui da Maurizio Fabrizio e Guido Morra.Questa sera, invece Mazzocchetti tornerà sul palco per il secondo turno insieme alla cantante americana Amii Stewart. Ieri, giornata di riposo per il tenore che, risucchiato ormai completamente nel circolo mediatico della kermesse festivaliera, è stato ospite anche in alcune trasmissioni pomeridiane della Rai.«E' stata una emozione incredibile salire su quel palco», ha raccontato. «Poi per fortuna Michelle ha improvvisato quel siparietto in tedesco e sono riuscito a rompere un po' il ghiaccio. Poi la voce è uscita da sola, e ho cantato come so fare».E questa mattina, insieme al suo fido manager Adriano Aragozzini, il tenore si è presentato in sala stampa, accompagnato anche dalla sua spalla canora di questa sera. «Mi onora la sua presenza», ha dichiarato rivolgendosi alla Stewart, «e spero in una grande esibizione insieme».Probabilmente prima del suo ingresso sul palco Mazzocchetti sarà supportato dal suo manager che a pochi minuti dall'ingresso gli ripete «vai e spacca tutto!». Ma il vero amuleto porta fortuna è un cornetto d'oro, dono di Aragozzini, che il cantante custodisce gelosamente in tasca durante l'esibizione.Schiavo d'amore è anche il titolo dell'album (12 brani di cui 6inediti) in uscita proprio in questi giorni.

