Anche L'Aquila e Teramo alla corsa dei somari-sindaci di Amatrice

AMATRICE. Parteciperanno anche le Province di Teramo e dell'Aquila alla corsa burlesca che si svolgerà ad Amatrice domenica 4 marzo 2007.

Si tratta della quinta edizione del Palio dei Somari – Sindaci. La manifestazione consiste in una corsa burlesca di asini che avrà luogo nella piazzetta antistante la Caserma dei Carabinieri (quella dove si svolge ogni anno la Sagra degli Spaghetti all'Amatriciana); l'anello viene denominato per l'occasione “Somarodromo”.

Il Palio è organizzato dalla Pro – Loco di Amatrice in collaborazione con: il Consorzio tra le Pro-Loco della Via del Sale, l'APT Rieti, la Provincia di Rieti (Ass.to Politiche Ambientali Caccia e Pesca), la VI Comunità Montana del Velino e il Comune di Amatrice.

La particolarità dell'evento, sta nel fatto che ogni animale (in rappresentanza della Pro-Loco di un comune) porterà il nome del sindaco corrispondente. Saranno 13 le pro-loco che si sfideranno ad Amatrice, nel clima di divertimento e goliardia che caratterizza la gara. Sarà una cornice che vedrà in campo rappresentanze provenienti da quattro regioni e da cinque province. «Voglio ribadire l'aspetto totalmente ludico della manifestazione –spiega il Presidente della Pro-Loco di Amatrice- anche gli stessi somari vengono trattati dai partecipanti con il massimo del rispetto, tanto che nel regolamento è espressamente vietata qualsiasi violenza o forma di incitazione che possa offendere l'animale».



Al Palio dei Somari – Sindaci parteciperanno:



Provincia di Rieti: Amatrice, Accumoli, Antrodoco, Borgovelino, Cittaducale, Contigliano, Castel di Tora;

Provincia di Ascoli Piceno: Arquata del Tronto, Acquasanta del Tronto, Montegallo;

Provincia de l'Aquila: Montereale

Provincia di Teramo: Montorio al Vomano

Provincia di Perugia: Cascia



Il programma prevede:



- ore 15: sfilata del corteo lungo Corso Umberto I° di Amatrice;

- ore 15,30: sosta nei pressi della Chiesa di S. Agostino per la benedizione degli Asini;

- ore 15,45: arrivo alla Piazzetta antistante la Caserma Carabinieri denominata per l'occasione “Somarodromo”, dove dopo il sorteggio e il giuramento, sarà dato inizio alla gara alle ore 16;

- ore 17: elezione della prima Dama del Palio e premiazioni;



28/02/2007 8.14