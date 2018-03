Ortona. Parte la 6° edizione del cinema d’Autore al cinema Zambra

ORTONA. L'associazione culturale "Le Colonne d'Ercole" in collaborazione con il "Centro Giovanile Salesiano" Zambra organizza la 6^ edizione della rassegna d'autore "Film del venerdì".

«Nel corso di questi anni, ci siamo trovati a fare i conti con: il proliferare delle multisala, il commercio legale ed illegale dei dvd, la facile reperibilità su internet di film appena usciti nelle sale, l'indifferenza delle persone, l'insensibilità di gran parte della classe politica e del corpo insegnante, senza dimenticare i costi organizzativi di iniziative del genere» sostengono gli organizzatori «nonostante tutte queste difficoltà, continuiamo a credere nel cinema non solo come svago, ma soprattutto come arte capace di trasmettere emozioni, come mezzo di divulgazione e approfondimento socioculturale che può avvicinare le persone ad alcuni problemi della società contemporanea».

La Associazione Le Colonne d'Ercole ricorda il ruolo fondamentale che il “Centro Giovanile Salesiano” ortonese ha avuto per la realizzazione delle precedenti rassegne sostenendo il progetto ed anche i costi di una proposta di cinema d'autore anche ad Ortona che ormai si sviluppa da 3 anni.

«Anche questa volta abbiamo vinto la nostra scommessa cinematografica per un cinema di qualità e non per forza fatto solo di nomi altisonanti» afferma il presidente Marcella Ciampoli.



IL PROGRAMMA COMPLETO





LE COLONNE D'ERCOLE: VI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

SALESIANI DI ORTONA “DINO ZAMBRA”





venerdì 2 marzo

Il segreto di Esma

Titolo originale: Grbavica

Nazione: Austria, Bosnia-Herzegovina, Germania

Anno: 2005

Genere: Drammatico

Durata: 90'

Regia: Jasmila Zbanic







venerdì 9 marzo

Il grande capo

Titolo originale: Direktøren for det hele

Nazione: Danimarca, Svezia

Anno: 2006

Genere: Commedia

Durata: 99'

Regia: Lars von Trier



venerdì 16 marzo

Dopo il matrimonio

Titolo originale: efter brylluppet

Nazione: Danimarca, Svezia

Anno: 2006

Genere: Drammatico

Durata: 120'

Regia: Susanne Bier





venerdì 23 marzo

L'arte del sogno

Titolo originale: The science of sleep

Nazione: Francia

Anno: 2005

Genere: Fantastico

Durata: 105'

Regia: Michel Gondry





venerdì 30 marzo

Una scomoda verità

Titolo originale: An inconvenient truth

Nazione: U.S.A.

Anno: 2006

Genere: Documentario

Durata: 100'

Regia: Davis Guggenheim





