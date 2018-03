Inizia a Teramo "Note in Ateneo"

TERAMO. Con il concerto latin-jazz di Barbara Casini & Domingo Muzietti Project si apre, mercoledì 28 febbraio, “Note in Ateneo”, la stagione musicale e teatrale organizzata dall'Università degli Studi di Teramo nell'ambito delle attività extracurriculari.

In occasione dell'esibizione, in programma alle ore 17.30 nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino, il gruppo eseguirà un repertorio basato su un percorso musicale che spazia dalla Bossa Nova di A.C. Jobim, C. Lira, L. Bonfa, B. Martino, ad alcuni classici del Jazz (anni '40-'50) come G. Gershwin, D. Ellington, V. Young, C. Parker, C. Porter. Inoltre il concerto sarà caratterizzato dall'esecuzione di brani originali tratti dal recente lavoro discografico del Domingo Muzietti Project.

La rassegna “Note in Ateneo” – promossa dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con l'Associazione culturale di Ateneo “Manfredi”, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, San Paolo Banca dell'Adriatico e il Comune di Teramo – ha lo scopo di incrementare l'offerta di intrattenimento culturale all'interno dell'Università, anche con spettacoli nei quali studenti e docenti siano direttamente coinvolti in laboratori teatrali ed esibizioni musicali.

All'appuntamento di mercoledì 28, con Barbara Casini & Domingo Muzietti Project, ne seguiranno altri cinque: il 14 marzo la Compagnia teatrale “Il Carrozzone” metterà in scena Tessere o non tessere (quòste è lu prubblème), una commedia di Antonio Capuani; il 21 marzo sarà la volta del concerto del Jenny B Quartet; il 28 marzo ancora teatro con il Laboratorio teatrale dell'Ateneo di Teramo, che porterà in Aula Magna Darwin delle scimmie, di Giorgio Celli. Serata tutta musicale quella del 18 aprile, con le esibizioni dell'Ateneo Street Band dell'Università degli Studi di Teramo, del Fun Quartet Jazz Band e di T-Mat Feat. Curse, Red Qwiet & Fantasy Eyes. Chiuderà la stagione, il 23 maggio, la Compagnia teatrale dell'Università degli Studi di Milano, con Casina, di Tito Maccio Plauto.



