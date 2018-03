Cinema. Incassi e presenze in crescita. Il made in Italy tira il carro

Il cinema italiano tira il carro degli incassi: sembra emergere questo come dato, che conferma la crescita dell'industria culturale italiana, relativamente al grande schermo. I primi dati del 2007, dall'inizio di gennaio allo scorso 18 febbraio, parlano chiaro: un aumento delle presenze nelle sale dello stivale di oltre venti punti percentuale (22%). Soprattutto il secondo mese dell'anno fa registrare un dato significativo, con un aumento del numero di biglietti venduti, rispetto allo stesso mese del 2006, di oltre il 40%. Il tutto è frutto, prevalentemente, del grande successo di due prodotti italiani, due “sequel” che hanno riscontrato il favore del pubblico: “Manuale d'amore 2 – Capitolisuccessivi” () e “Notte prima degli esami – oggi”. Quest'ultimo, ad esempio, è uscito solo lo scorso 14 febbraio, facendo registrare però incassi record (secondo Cinetel, 6 milioni e mezzo di euro nella prima settimana di programmazione).Dopo le ottime performance nostrane in America con, la conferma del trend positivo del mondo cinematografico italiano arriva anche dalle sale del nostro paese: e con altre pellicole made in Italy in uscita in queste settimane (“Saturno contro” di Ozpetek il 23 febbraio e “In memoria di me” di Saverio Costanzo il prossimo 9 marzo, ad esempio), il dato non può che provare a crescere.Ernesto Valerio 23/02/2007 11.58