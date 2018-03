Il testo di Mazzocchetti a Sanremo: «canto l'amore per una donna lontana»

PESCARA. Un testo non troppo lungo che racconta un amore tormentato. Un amante che soffre per la lontananza della sua donna, solo con il suo dolore, come «un leone in una gabbia dalla quale scruta il cielo». «E' una romanza leggera», ha raccontato Mazzocchetti, «con qualche acuto e un finale a sorpresa. TUTTO SU MAZZOCCHETTI

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana ha reso noti, come avviene tutti gli anni, i testi del prossimo Festival di Sanremo. E tra gli altri c'è anche "Schiavo d'amore" che verrà interpretata dal tenore di Montesilvano (Pe) Piero Mazzocchetti.Il testo è stato scritto da Guido Morra, su musica di Maurizio Fabrizio, altro abruzzese doc. Finalmente la rivelazione del testo permette di scoprire qualcosa in più del pezzo che Mazzocchetti porterà a Sanremo. In queste settimane, infatti, l'artista aveva dato pochissimi dettagli sul suo branoIn occasione del Festival verrà lanciato anche l'album "Schiavo d'amore" che conterrà 12 pezzi: sei inediti (composti sempre dal duo Fabrizio- Morra) e sei già usciti in Germania e tradotti.Ma che musica ascolta Mazzocchetti? «A me piace sia la musica leggera che la musica classica. Non riesco a decidere», racconta, romanze italiane, canzoni napoletane, Elton John, i Pooh, Lucio Dalla».

Schiavo d'amore



di G. Morra- M. Fabrizio.







Oggi sono solo come lo è soltanto un folle o uno straniero

Un leone chiuso in una gabbia dalla quale scruta il cielo

Magari scende la neve

E s'infittisce il mistero

Coprendo come di un velo

Ma senza far rumore

Piano piano

Il mio cuore

È destino

Che non ci sia anche tu

A condannarmi e poi a salvarmi sempre più

Dovunque sei

Ti penserò

E il mio pensiero forse ti raggiungerà

Perché nessuna forza mai lo fermerà

La mancanza mi riempie l'anima mi tiene in suo potere

La mia tristezza è dolce talvolta è come un carceriere

Eppure quanta bellezza

Perfino dentro il dolore

Ti vedo nel tuo splendore

Agli altri ti nascondi

Ma qui

Appari avanti a me

Come un incanto che

Mi imprigionerà

Schiavo d'amore

Io per sempre resterò

E già lo so

Che soffrirò

Ma quella sofferenza cara mi sarà

Perché è con te che inizia e che finirà finirà con te





