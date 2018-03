Lo spettacolo di beneficenza di Fraterna Tau

Anche quest'anno la Fraterna Tau onlus organizza uno spettacolo musicale e cabarettistico per sostenere le attività di beneficenza che svolge, come la mensa di Celestino per i poveri del comprensorio.

Con questa manifestazione, programmata per il giorno 3 dicembre 2005 alle ore 21,00 presso il Teatro Comunale di L'Aquila, sarà possibile ammirare tanti musicisti e attori provenienti da varie regioni italiane.

«Quest'anno», spiegano all'organizzazione, «e sempre con maggiore coinvolgimento, saranno presenti tanti personaggi dalla indubbia fama nazionale: Franco Fasano, Federico degli “Showman”, il cast degli amici di “Sei un Mito” di canale 5, Gianluca Giuliarelli di Rai 1, il Gruppo “In Cerca di Prima Occupazione”, gli “Effervescenti Naturali”, Azzurra, l'Orchestra Abruzzese, Tony Russi e tanti altri che all'ultimo momento, i più noti, daranno la loro adesione, come al solito. Uno spettacolo unico ed irripetibile che varrebbe ben oltre il prezzo unico di 15 euro del biglietto. Invitiamo gli interessati a recarsi presso la sede in via dei giardini 22 a L'Aquila per acquistare i biglietti in pre-vendita».

21/11/2005 14.47