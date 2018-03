Le selezioni per le Veline 2008 passano per Porto Allegro

MONTESILVANO. La selezione delle aspiranti Veline per la prossima edizione di "Striscia la notizia" passa per Montesilvano.

L'appuntamento è previsto per le ore 15:00 di domenica 4 febbraio nella galleria del Centro Portoallegro.

«Le aspiranti, dai 17 ai 25 anni», spiegano gli organizzatori, «non saranno selezionate unicamente per la loro avvenenza, ma anche in base alla presenza di spirito e alla capacità di muoversi con disinvoltura sul tavolo della redazione, come richiede il format televisivo».

L'elemento più “fashion” e dirompente della fortunata trasmissione verrà dunque ricercato tra il pubblico del Centro di Montesilvano e selezionato in galleria.

«Per le ragazze che si iscriveranno alle selezioni», aggiungono i selezionatori, «c'è l'attrattiva di un modello di presenza televisiva sempre più ambita, infatti, nonostante i numerosi concorsi di bellezza, il numero delle candidate veline è quintuplicato rispetto a quattro anni fa».

Le prescelte verranno convocate alla selezione finale che avverrà a porte chiuse negli studi Mediaset di Milano. Le vincitrici saranno le due nuove Veline per la stagione settembre 2008 - giugno 2009.

I moduli di adesione sono già disponibili presso tutte le attività della galleria commerciale di Porto Allegro e andranno depositati nelle apposite urne.



29/01/2007 9.12