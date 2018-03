Musica: ritorna il "pigro", a dieci anni dalla scomparsa di Ivan Graziani

TERAMO. Dieci anni fa moriva Ivan Graziani, un artista e un uomo che non amava troppo le luci della ribalta e il rumore della fama se non quando accendeva l’amplificatore della sua chitarra e si esibiva dal vivo o in studio.

E infatti sono ancora oggi le sue canzoni e i suoi disegni la vera testimonianza del talento di Ivan Graziani, che comunque rivive ogni anno nel Festival “Pigro”, che giunge quest'anno alla nona edizione, e che ritorna a Teramo – città natale di Ivan – dopo aver vissuto l'anno scorso un'appendice nella città di Urbino.

Il “Pigro” si terrà infatti il 15 e 16 marzo 2007 nel Teatro Comunale di Teramo, ed è un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo, la Regione Abruzzo e la Banca Sanpaolo dell'Adriatico.

In attesa di conoscere il cast ufficiale della manifestazione, cui parteciperanno artisti di spicco del mondo musicale italiano, e del presentatore, sono da oggi on-line il bando e il regolamento per il 'Pigro Giovani', il concorso riservato a cantanti/ cantautori/ band emergenti.

La selezione delle band emergenti sarà effettuata dall'organizzazione del 'Pigro', che sottoporrà i demo, tra quelli giunti improrogabilmente entro il 23 febbraio 2007, ad una giuria di qualità composta dai giornalisti, musicisti e operatori del settore discografico: Mario Luzzato Fegiz, Fausto Mesolella, Francesco Paracchini, Franco Luca', Giampaolo Rosselli, Giordano Sangiorgi, Mario Pezzolla, Michele Pecora, Piero Galletti, Roberto Fiacchini, Rolando D'Angeli e Teresa Mariano.

Un occhio di riguardo sarà riservato alle band abruzzesi: saranno infatti organizzate due tappe di preselezione per i gruppi i cui componenti risultino residenti in Abruzzo, nelle provincie di Pescara (6 marzo) e L'Aquila (9 marzo). I vincitori di queste due tappe si aggiungeranno ai 10 gruppi scelti dalla giuria di qualità per la finale in programma il 15 marzo.

Il vincitore, oltre a partecipare alla serata finale del 16 marzo, potrà inoltre esibirsi live al MEI 2007, il Meeting delle Etichette Indipendenti, ed essere ammesso gratuitamente alla edizione 2007 del progetto “4ventiLIVE” (Provvidenti / Borgo della Musica), all'interno del cast “URLO? 2007”, il palco dedicato ai nuovi cantautori.



Il bando per partecipare al 'Pigro Giovani', la domanda di partecipazione e il regolamento sono disponibili on-line sui siti internet www.pigroshow.org.



26/01/2007 16.40