I Concerti della Domenica dell’Accademia Musicale Pescarese

PESCARA. Domenica 28 Gennaio parte la Stagione Concertistica 2007 de I Concerti della Domenica: sette appuntamenti con la musica presso la Sala dell'Accademia Musicale Pescarese in Via dei Peligni, 152 a Pescara.

I sette concerti pomeridiani presentano un percorso attraverso la musica per pianoforte, dalle espressioni classiche e romantiche di Mozart e Chopin alle atmosfere moderne e contemporanee di Schoenberg e Dallapiccola: un percorso cronologico che illustra direzioni musicali diverse e pone l'accento sulla musica del '900 con due concerti interamente dedicati a compositori contemporanei. Nel programma della rassegna, accanto ai concerti più tradizionali, trovano posto due lavori che uniscono musica e racconto: "Robert e Clara Schumann: Storia di un amore" - concerto in forma di romanzo che si sviluppa a partire dalle musiche del compositore tedesco, integrate dai diari e dalle lettere di Schumann e della moglie Clara - e "Non aprite quel cassetto!" - viaggio attraverso gli episodi insoliti e grotteschi della letteratura pianistica.

Nei sette concerti della rassegna, si esibiranno pianisti giovani ed emergenti che già si sono imposti all'attenzione degli addetti ai lavori, come la giovanissima Viviana Lasaracina, e musicisti esperti e già affermati a livello internazionale, come Gianluca Luisi. Molti dei protagonisti della rassegna, infine, come ad esempio John Anderson e Roberta Bambace, hanno perfezionato la propria preparazione nei Corsi Superiori dell'Accademia Musicale Pescarese. Anche la scelta dei musicisti evidenzia le diverse possibilità interpretative ed espressive della musica per pianoforte.



La rassegna si apre con il concerto del pianista pescarese Gianluca Luisi, un artista che si esibito con successo in tutto il mondo e che ha all'attivo un prestigioso ed intenso percorso nell'esecuzione del repertorio di Johann Sebastian Bach. Luisi ha, infatti, registrato l'integrale del Clavicembalo ben temperato e, per la radio di Monaco di Baviera, le sei Partite ed ha eseguito, in due serate nella Sala Bossi del Conservatorio di Bologna, l'integrale del Clavicembalo ben temperato a memoria. Nel 2007 il pianista proseguirà il progetto dei 12 concerti con tutta la musica per tastiera di Bach in memoria di Claudio Arrau, con l'esecuzione in concerto delle Partite e delle Suites Francesi.



I concerti si terranno presso la Sala dell'Accademia Musicale Pescarese, in via dei Peligni, 152, ogni domenica alle 18.30, dal 28 gennaio al 18 marzo. L'ingresso ai concerto costa 5 euro, gli abbonamenti all'intera rassegna 25 euro.



IL PROGRAMMA



28 gennaio

Gianluca Luisi. Pianoforte

D. Scarlatti - Sonata K 87

J. S. Bach - Suite francese n. 5 BWV 816 in sol magg.

W. A. Mozart - Sonata in do magg. K 330, Sonata in do min. K 457

M. Clementi - Sonata in si min. op. 40 n. 2





4 febbraio

Viviana Lasaracina. Pianoforte

F. Chopin - Ballata n. 1 op 23, Ballata n. 2 op. 38, Ballata n. 3 op. 47, Ballata n. 4 op. 52

F. Liszt - Rapsodia spagnola, Venezia e Napoli da "Anni di pellegrinaggio-Italia", Gondoliera, Canzone, Tarantella





11 febbraio

Francesca De Luca, Roberta De Nicola. Duo Pianistico a Quattro Mani

F. Schubert - Allegro in la min."Lebensstürme"

C. Debussy - Petite Suite

R. Schumann - Bilder aus Osten

S. Rachmaninov - 6 pezzi op. 11





18 febbraio

Robert e Clara Schumann: Storia di un amore

Concerto in forma di romanzo attraverso la musica, le lettere, il diario di famiglia (1832-1855)

Nunzio Dello Iacovo. Pianoforte

Voci narranti:

Monica Assainato: Cronista

Gino Alò: Robert Schumann

Carmela Coviello: Clara Wieck-Schumann





25 febbraio

Roberta Bambace. Pianoforte

E. Carter - Piano sonata

P. Hindemith - III sonata

A. Ginastera - Sonata





4 marzo

Non aprite quel cassetto!!!

Emanuele Arciuli. Pianoforte

Davide Livermore. Tenore





18 marzo

John Anderson. Pianoforte

Arnold Schönberg - Drei Klavierstücke, Op. 11 (1909)

Alban Berg - Sonata Op. 1 (1908)

Luigi Dallapiccola - Quaderno Musicale di Annalibera (1952)

Sergej Prokofiev - Sonata N. 8 in si bemolle maggiore, Op. 84 (1944)





