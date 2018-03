Da oggi il nuovo album di Bublè

"Caught In The Act", un nuovo grande successo in vendita da oggi che come garanzia può offrire il nome del suo artista: Micheal Bublè.Il cofanetto conterrà un ricco dvd con 21 tracce e un cd, con tutti i cavalli di battaglia dell'artista di Vancouver. Ma l'attesa più grande per i suoi fans, e non solo, è il duetto con l'italiana Laura Pausini.Michael e Laura cantano insieme per la prima volta e si esibiscono su un vecchio pezzo di Lou Rawles del 1976, "You'll Never Find Another Love Like Mine”. Il singolo verrà lanciato proprio a partire da oggi in tutte le radio.Il brano è stato registrato al Wiltern Theater di Los Angeles lo scorso agosto ma lo stesso cantante aveva annunciato questo duetto già al Festival di Sanremo lo scorso marzo, dove non nascose l'ambizioso progetto di cantare anche con un'altra star del panorama musicale italiano e internazionale: Giorgia.Dal 25 novembre Michael Bublè sarà in tour nel nostro paese per 6 concerti e sarà l'occasione per i suoi fans di ammirarlo nuovamente dal vivo.Il cantante di origini italiane, nonno venete e nonna abruzzese di(L'Aquila) ha saputo imporsi con rapidità nel campo della musica, grazie anche ad un primo album che ottenne un successo che nessuno poteva immaginare.In quella prima opera Micheal mette insieme canzoni del calibro di "For Once In My Life", "Fever" e "The Way You Look Tonight", "Moondance" di Van Morrison e un'esecuzione di un classico dei Bee Gees "How Can You Mend A Broken Heart", eseguito con gli stessi Bee Gees, che si annovera tra le migliori versioni di quel brano.E proprio dal nonno paterno la sua grande passione per questo genere di musica. Il cantante stesso ripeterà più volte «Sebbene io ami il rock e la musica moderna in genere, la prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare i Mills Brothers è successo qualcosa di magico. E' stato come se il mio futuro si fosse materializzato in quell'istante: ho capito che volevo diventare un cantante, e che quella sarebbe stata la musica che avrei fatto».Lo scorso settembre Bublè ha ricevuto il disco di Platino per il primo milione di copie vendute.25 Padova Arena Spettacoli Fiera26 Torino Mazda Palace.28 Napoli Palapartenope29 Ancona Palasport30 Roma Auditorium Parco della Musica02 dicembre Assago MI FilaForumSito ufficiale (www.michaelbuble.com)Sito italiano (non ufficiale) (http://www.thevoice.it/buble/index.php)Siti di tutto il mondo dedicati al cantante (http://www.tuttitesti.it/listing.php?cat=303)18/11/2005 12.12